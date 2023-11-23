"Оборонятися до 2025 року і дочекатися Трампа": експерт розповів про військові плани Путіна (відео)

Росія не готова до довготривалої війни, а хоче з можливим приходом Трампа, відрізавши Україну від військової допомоги йти в атаку, вважає ветеран і військовий експерт Євген Дикий.

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Один з головних наративів, що впливає на українське суспільство є те, що нібито РФ готова до довготривалої війни, хоча це далеко від реальності й зараз Путіну доводиться виклянчувати снаряди навіть у Північної Кореї. Такої думки дотримується військовий експерт Євген Дикий, що проходив службу в бригаді "Айдар", а зараз є очільником Національного антарктичного наукового центру, що дав інтерв'ю Фокусу.

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"Хоча я брав участь у поваленні радянського режиму, але я не можу собі уявити, щоб який-небудь радянський генсек ЦК КПРС клянчив снаряди у подібних країн чи взагалі щось у когось випрошував в плані зброї, — зазначає ветеран. — Це говорить про те, що ситуація у військпромі Росії далека від бажаної, а тому про довготривалу війну вони не можуть підтримувати".

Військовий експерт вважає, що в планах Кремля є намір протриматись на окупованих територіях хоча б до кінця 24-го року, після чого сподіваються і будуть робити все можливе, щоб Дональд Трамп став наступним президентом США. Тоді військова допомога Україні, на їхню думку, припиниться і вже у 2025 році вони підуть у повномасштабну атаку із захопленням території всієї України.

"У них дуже болить оце друге пришестя "трампушки", як вони його люблять називати, — каже Євген Дикий. — Основна ставка робиться саме на вибори наступного президента США, щоб з приходом "їхнього" кандидата перекрити вентиль допомоги Україні".

Військовий експерт зазначає, що нам не треба сподіватись на мудрість американських виборців, бо на них ми жодним чином не можемо, та й не маємо права впливати. Виборці в США можуть зробити будь-яку дурницю. Хто знає, можливо вони оберуть колишнього скандального президента ще раз.

Замість цього Євген Дикий пропонує робити все можливе, щоб наступний 2024 рік ми провели в роботі з відновлення економіки та, звичайно, максимально налаштували військово-промисловий комплекс на випуск власної продукції, принаймні на випуск власних боєприпасів.

Раніше Фокус повідомляв, що "друге пришестя Пригожина" почнеться тільки з перемогою ВСУ на фронті. Військовий експерт поділився з нами думками щодо умов армійських та соціальних бунтів в Росії.