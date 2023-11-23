"Друге пришестя Пригожина" почнеться з перемогою ВСУ: експерт про бунти в армії РФ (відео)

Ветеран Євген Дикий вважає, що наразі не варто розраховувати на російське суспільство, а щоб його змінити потрібно багато років.

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На чергові бунти накшталт "пригожинського" в армії російських окупантів можна не розраховувати, а той соціум у РФ, що хоч якось міг протестувати або у в'язницях або втік за кордон. Про це розповів в інтерв'ю Фокусу військовий експерт Євген Дикий, що проходив службу в батальйоні "Айдар", який зараз є очільником Національного антарктичного наукового центру.

Дійсно, перші позитивні сигнали на тему невдоволення ситуацією в армії пішли не з фронту, а з заколотників ПВК "Вагнер", які намагались таким чином змінити умови, за якими ротація бійців не проводилась.

""Вагнерівський" бунт — це не класичний путч якоїсь військової хунти, а швидче липневий заколот у нацистській Німеччині (операція "Валькірія" у 1944 році), — зауважив Євген Дикий. — Справжніх солдатських бунтів ми ще не спостерігали у Росії".

Експерт дуже скептичний і щодо народного невдоволення, яке може вилитись в масові мітинги в найближчому майбутньому. На думку Євгена, російське суспільство дуже деградувало навіть порівняно із часами СРСР.

"Крім того, Путін ще зробив одну дуже дійсно мудру річ, коли починав минулорічну велику мобілізацію. Він в цей момент не став закривати кордони, а дозволив противникам війни просто покинути країну, щоб не ставити їх перед вибором: йти помирати чи йти на протести, — каже військовий експерт. — З точки зору Путіна це було дуже грамотно і дійсно спрацювало, тому не варто недооцінювати цього старого кадебешника, бо він дійсно добре знає психологію своїх підданих".

Тому на внутрішню соціальну нестабільність розраховувати неварто, адже росіяни дійсно не голодують. Для розхитування ситуації у Росії треба багато років, може навіть десятиліть, тому експерт вважає за краще перемагати саме на фронті. Саме тоді можуть початись з'являтись чергові "пригожини" вже в самій російській армії.

"Якщо вже станеться крах російської армії на фронті, якщо вже грубо кажучи, ми входимо в Крим, то є це стане символом повної військової поразки Росії та в суспільстві й в армії РФ почнеться усвідомлення того, що відбулось, — каже Євген Дикий. — Ось тоді почнуться протести в соціумі та хаос у збройних силах загарбників".

Раніше Фокус повідомляв, що максимальна кількість мобілізаційних можливостей складає 200-250 тисяч росіян кожні пів року на думку військового експерта Євгена Дикого. А ще треба враховувати незадоволення "дружин мобіків", вважає експерт.