"Второе пришествие Пригожина" начнется с победой ВСУ: эксперт о бунтах в армии РФ (видео)

Ветеран Евгений Дикий считает, что пока не стоит рассчитывать на российское общество, а чтобы его изменить нужно много лет.

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На очередные бунты вроде "пригожинского" в армии российских оккупантов можно не рассчитывать, а тот социум в РФ, который хоть как-то мог протестовать или в тюрьмах, или сбежал за границу. Об этом рассказал в интервью Фокусу военный эксперт Евгений Дикий, проходивший службу в батальоне "Айдар", который сейчас является главой Национального антарктического научного центра.

Действительно, первые позитивные сигналы на тему недовольства ситуацией в армии пошли не с фронта, а с мятежников ЧВК "Вагнер", которые пытались таким образом изменить условия, по которым ротация бойцов не проводилась.

""Вагнеровский" бунт — это не классический путч какой-то военной хунты, а скорее июльский мятеж в нацистской Германии(операция "Валькирия" в 1944 году), — отметил Евгений Дикий, — Настоящих солдатских бунтов мы еще не наблюдали в России".

Эксперт очень скептичен и относительно народного недовольства, которое может вылиться в массовые митинги в ближайшем будущем. По мнению Евгения, российское общество очень деградировало даже по сравнению со временами СССР.

"Кроме того, Путин еще сделал одну очень действительно мудрую вещь, когда начинал прошлогоднюю большую мобилизацию. Он в этот момент не стал закрывать границы, а позволил противникам войны просто покинуть страну, чтобы не ставить их перед выбором: идти умирать или идти на протесты, — говорит военный эксперт. — С точки зрения Путина это было очень грамотно и действительно сработало, поэтому не стоит недооценивать этого старого кагэбэшника, потому что он действительно хорошо знает психологию своих подданных".

Поэтому на внутреннюю социальную нестабильность рассчитывать не стоит, ведь россияне действительно не голодают. Для расшатывания ситуации в России надо много лет, может даже десятилетий, поэтому эксперт предпочитает побеждать именно на фронте. Именно тогда могут начаться появляться очередные "пригожины" уже в самой российской армии.

"Если уже произойдет крах российской армии на фронте, если уже грубо говоря, мы входим в Крым, то это станет символом полного военного поражения России и в обществе и в армии РФ начнется осознание того, что произошло, — говорит Евгений Дикий — Вот тогда начнутся протесты в социуме и хаос в вооруженных силах захватчиков".

Ранее Фокус сообщал, что максимальное количество мобилизационных возможностей составляет 200-250 тысяч россиян каждые полгода по мнению военного эксперта Евгения Дикого. А еще надо учитывать недовольство "жен мобиков", считает эксперт.