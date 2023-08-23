Был ли Пригожин на разбившемся самолете: несколько версий от росСМИ

Российские СМИ отследили движение второго самолета, в котором мог лететь Евгений Пригожин. Также сконтактировали с приближенными лицами — они не могут с ним связаться.

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23 августа произошла авиакатастрофа в Тверской области России — разбился "бизнес-джет" RA-02795, в котором обычно передвигался владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Согласно информации некоторых росСМИ, он мог быть на борту другого самолета. Фокус собрал сообщения из разных источников относительно инцидента.

Российское интернет-издание Readovka уверяет, что Пригожин находился на борту второго "бизнес-джета" RA-02748, который вслед первому вылетел из аэропорта в Москве. Ранее сообщили, что это самолет вернулся обратно вскоре после авиакатастрофы. Также утверждают, что он не приземлился, а кружит возле аэропорта.

Между тем сообщают, что к Пригожину не могут дозвониться приближенные к нему лица. При этом утверждают, что на месте падения обнаружили 8 тел, а на борту всего было 10 человек: 7 пассажиров и 3 члена экипажа.

С другой стороны, российский политолог Сергей Марков уже заявил, что к возможной гибели Пригожина причастна Украина — это якобы ее "самая большая победа".

Кроме того, журналист Андрей Захаров сообщил, что глава ЧВК "Вагнера" действительно мог быть на одном из двух самолетов: "Это будет чудо, если он окажется на втором самолете", — заявил неназванный источник.

Также опубликовано предположение относительно того, кто же мог быть на борту первого "джета" — командир ЧВК "Вагнер" Дмитрий Уткин. Подтверждения этому пока нет, однако именно сегодня руководство наемников планировало вернуться в Африку.

Позже сообщили, что второй самолет таки приземлился в аэропорту "Внуково". Однако пока так и не ясно, где находится Евгений Пригожин.

Маршрут второго "бизнес-джета" Евгения Пригожина

Между тем представитель оккупационной администрации Запорожской области Рогов заявил, что на борту разбившегося самолета действительно мог быть Пригожин.

Пригожин: детали карьеры

Евгений Пригожин — владелец ЧВК "Вагнер", который начал свою карьеру как официант из окружения президента России Владимира Путина. Во время вторжения в Украину подразделения Пригожина принимали активное участие в боевых действиях на севере, а затем — на востоке. В частности, именно "вагнеровцы", привлекая в свои ряды бывших заключенных из России, смогли оккупировать город Бахмут в Донецкой области.

Захватили Бахмут, Пригожин вывел наемников на территорию РФ. В конце июня он совершил мятеж — двинулся на Москву и требовал снять с должностей министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника штаба Герасимова.

Мятеж завершился неудачно и Пригожина отправили в Беларусь. Александр Лукашенко после этого начал заявлять, что "вагнеровцы" будут обучать его армию и могут совершить провокацию на территории Польши и возле Сувальского коридора.

Подразделения ЧВК "Вагнер" находятся в Африке, где они якобы охраняют месторождения полезных ископаемых. СМИ выяснили, что на самом деле месторождениями владеет Пригожин и зарабатывает на этом десятки миллионов долларов.

Напоминаем, 23 августа российский вертолет Ми-8 добровольно приземлился на подконтрольной Украине территории: ГУР подтвердил, что это спецоперация и россияне добровольно сдались в плен. Кроме того, ранее стало известно об уничтожении установки С-400 в Крыму: разведчики опубликовали соответствующее видео.