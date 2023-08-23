Ми-8 ВС РФ приземлился на украинском аэродроме: в сети появились первые фото

По информации журналистов, российский боевой вертолет приземлился в Харьковской области.

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Вертолет Ми-8 Вооруженных сил России оказался в Украине в результате длительной спецоперации Главного управления разведки Министерства обороны Украины. В сети появились первые фото с места происшествия, передает издание "Украинская правда".

Журналисты утверждают, что Ми-8 приземлился в Харьковской области.

Украинские спецслужбы организовали операцию, в результате которой был переманен пилот вертолета Ми-8 АМТШ на украинскую территорию. Данный вертолет выполнял маршрутный полет между двумя авиабазами и перевозил компоненты для истребителей Су-27 и Су-30 СМ, по данным журналистов.

В СМИ утверждают, что вместе с пилотом на борту были двое членов экипажа, которые не знали, куда на самом деле летит вертолет.

Что известно про прилет Ми-8 ВС РФ в Харьковскую область

Капитан ВС РФ Илья Туманов в своем Telegram-канале Fightbomber 23 августа сообщил, что экипаж Ми-8 якобы потерял ориентировку и сбился с курса . Его пилоты якобы увидели аэродром и решили на нем приземлиться. Им оказался аэродром города Полтава, который находится в 300 км от линии фронта. Экипаж вертолета якобы был расстрелян на земле. Судьба командира неизвестна.

Аналитики "OSINT Пчелы" идентифицировали администратора Telegram-канала Fightbomber, коим, по всей вероятности, является Илья Туманов, капитан ВС РФ, который как минимум до начала 2020 года служил на военном аэродроме "Балтимор" в Воронеже и был помощником штурмана эскадрильи на истребителе-бомбардировщике Су-34. Его личность, в частности, удалось установить благодаря продажам мерча, связанного с его каналом.

После стало известно, что российский вертолет, который якобы "сбился с курса" и ошибочно приземлился на одной из авиабаз Украины, а экипаж которого расстреляли, невредим.