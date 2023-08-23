В ВСУ подтвердили, что Ми-8 ВС РФ приземлился на украинском аэродроме, — журналист

Вертолет долетел до базы невредимым и его передадут на вооружение Сил обороны, проинформировал Юрий Бутусов.

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Российский вертолет, который якобы "сбился с курса" и ошибочно приземлился на одной из авиабаз Украины, а экипаж которого расстреляли, невредим. Об этом сообщил украинский журналист Юрий Бутусов.

"Источники Цензор.Нет в руководстве ВСУ подтверждают информацию российских блогеров, что российский боевой вертолет Ми-8 перелетел на одну из авиабаз ВС Украины некоторое время назад. Вертолет полностью цел, и пополнит состав ВСУ после детального изучения его оборудования", — проинформировал Бутусов.

Он добавил, что пока нет официальной информации относительно членов экипажа.

На данный момент Генштаб ВСУ информацию по поводу перелета российского вертолета на украинскую территорию не комментировал.

Напомним, что капитан ВС РФ Илья Туманов в своем Telegram-канале Fightbomber 23 августа сообщил, что экипаж Ми-8 якобы потерял ориентировку и сбился с курса . Его пилоты якобы увидели аэродром и решили на нем приземлиться. Им оказался аэродром города Полтава, который находится в 300 км от линии фронта. Экипаж вертолета якобы был расстрелян на земле. Судьба командира неизвестна.

Ранее сообщалось, что СБУ объявила о подозрении военному, который пытался угнать самолет РФ . Следствие считает, что самовольные действия одного из командиров части помогли оккупантам узнать о координатах аэродрома, что привело к уничтожению техники и гибели личного состава.