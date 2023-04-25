Обстрел аэродрома "Канатово": суд отправил под арест экс-разведчика Червинского (фото)

Адвокаты Романа Червинского, самовольные действия которого по версии прокурора привели к смертям людей, заявили, что не согласны с решением суда первой инстанции и будут подавать апелляцию.

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Роману Червинскому — бывшему исполняющему обязанности командира одного из частей сил Спецоперации — Шевченковский районный суд столицы избрал меру пресечения. Об этом во вторник, 25 апреля, сообщило медиа "Суспільне".

По информации корреспондента медиа, который присутствовал на закрытом заседании суда, Червинскому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на протяжении двух месяцев без права внесения залога.

Адвокаты подозреваемого военного уже сообщили, что будут подавать апелляцию, так как считают решение Шевченковского суда незаконным.

В свою очередь главред медиа "Цензор.Нет" Юрий Бутусов положительно отозвался о подозреваемом и предложил взять его на поруки.

Сам подозреваемый, как сообщило СМИ "Украинская правда", заявил о том, что на него "давят".

"Это использование смерти военных для политического давления. Подозрение основывается на основе неполных односторонне освещенных, сфальсифицированных материалов", — передает слова Червинского медиа.

Что известно о деле Романа Червинского

По материалам следствия бывшему исполняющему обязанности командира Червинскому инкриминируют самовольные действия, которые стоили жизни нескольким людям.

23 июля 2022 года ВС РФ нанесли удар по аэродрому "Канатово" в Кировоградской области. В тот день погибли двое работников ведомственной охраны трансформаторной подстанции и военный. Ранения получили 19 человек.

Следователи уверенны, что обстрел аэродрома российскими войсками спровоцировал своими самовольными действиями и.о командира.

В материалах дела сказано, что Червинский вместе с другими лицами самовольно решили провести т.н. "спецоперацию", с целью завладеть самолетом воздушно-космических сил РФ. Отмечено, что задание проводилось с якобы согласия российского пилота, который принял предложение перейти на сторону Украины.

Представители спецслужб отмечают, что "операция" проводилась Червинским, несмотря на возражения СБУ и без согласия от соответствующих госорганов.

Напомним, что 21 апреля СБУ объявила о подозрении военному, который пытался угнать самолет РФ. Следствие считает, что самовольные действия одного из командиров части помогли оккупантам узнать координаты аэродрома, что привело к уничтожению техники и гибели личного состава.

Кроме того 20 апреля стало известно, что Служба безопасности Украины расследует уголовное производство из-за неудачной попытки украинских защитников угнать российский самолет. При этом спецслужбы РФ знали обо всем и вели свою игру.