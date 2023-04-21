СБУ объявила о подозрении военному, который пытался угнать самолет РФ (фото)

Следствие считает, что самовольные действия одного из командиров части помогли оккупантам узнать координаты аэродрома, что привело к уничтожению техники и гибели личного состава.

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СБУ совместно с Офисом генерального прокурора сообщила о подозрении военнослужащему, бывшему исполняющему обязанности командира одной из частей Сил специальных операции, Роману Червинскому, чьи самовольные действия, по результатам следствия, привели к ракетным обстрелам врагом аэродрома "Канатово" в Кировоградской области летом 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В результате ракетного удара погиб командир воинской части и получили ранения 17 украинских защитников. Были полностью уничтожены 2 боевых истребителя ВС ВСУ, получили значительные повреждения взлетная полоса и другая техника.

В материалах дела сказано, что Червинский вместе с другими лицами самовольно решили провести т.н. "спецоперацию", с целью завладеть самолетом воздушно-космических сил РФ. Отмечено, что задание проводилось с якобы согласия российского пилота, который принял предложение перейти на сторону Украины.

Представители спецслужб отмечают, что "операция" проводилась Червинским, несмотря на возражения СБУ и без согласия от соответствующих госорганов, в результате чего российские оккупанты смогли узнать координаты военного аэродрома "Канатово" и позиции личного состава с техникой.

В материалах следствия указано, что эти действия привели к утечке информации, после чего враг смог обстрелять аэродром, что привело к уничтожению техники и жертвам.

Пресс-служба отмечает, что глава СБУ Василий Малюк назвал Червинского "подлецом, который действовал по своему усмотрению".

"СБУ и ГУР МО сразу выразили свои замечания по этому плану, его не согласовали другие государственные органы. Ведь спецоперация таила в себе много рисков. Но отдельные люди решили действовать по своему усмотрению… Никакие уловки не помогут избежать ответственности. По-моему, подлец, действия которого привели к смерти одного украинского военного и ранения еще семнадцати, должен понести заслуженное наказание", – подчеркнул глава СБУ.

В ведомстве сообщили, что расследование продолжается при процессуальном руководстве Офиса Генпрокурора Украины и принимаются комплексные меры по привлечению всех причастных к ответственности.

Напомним, вчера стало известно, что Служба безопасности Украины расследует уголовное производство из-за неудачной попытки украинских защитников угнать российский самолет. При этом спецслужбы РФ знали обо всем и вели свою игру.

Также, 19 апреля, сотрудники СБУ разоблачили экс-депутата, который распространял материалы с оправданием агрессии РФ среди жителей Харьковской области.