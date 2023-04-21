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Военный Фокус Российско-украинская война

СБУ объявила о подозрении военному, который пытался угнать самолет РФ (фото)

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последствия обстрела аэродрома

Следствие считает, что самовольные действия одного из командиров части помогли оккупантам узнать координаты аэродрома, что привело к уничтожению техники и гибели личного состава.

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СБУ совместно с Офисом генерального прокурора сообщила о подозрении военнослужащему, бывшему исполняющему обязанности командира одной из частей Сил специальных операции, Роману Червинскому, чьи самовольные действия, по результатам следствия, привели к ракетным обстрелам врагом аэродрома "Канатово" в Кировоградской области летом 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В результате ракетного удара погиб командир воинской части и получили ранения 17 украинских защитников. Были полностью уничтожены 2 боевых истребителя ВС ВСУ, получили значительные повреждения взлетная полоса и другая техника.

В материалах дела сказано, что Червинский вместе с другими лицами самовольно решили провести т.н. "спецоперацию", с целью завладеть самолетом воздушно-космических сил РФ. Отмечено, что задание проводилось с якобы согласия российского пилота, который принял предложение перейти на сторону Украины.

Представители спецслужб отмечают, что "операция" проводилась Червинским, несмотря на возражения СБУ и без согласия от соответствующих госорганов, в результате чего российские оккупанты смогли узнать координаты военного аэродрома "Канатово" и позиции личного состава с техникой.

сбу, аэродром, обстрел аэродрома, подозрение, российские оккупанты Fullscreen
сбу, аэродром, обстрел аэродрома, подозрение, российские оккупанты Fullscreen
сбу, аэродром, обстрел аэродрома, подозрение, российские оккупанты Fullscreen
сбу, аэродром, обстрел аэродрома, подозрение, российские оккупанты Fullscreen
сбу, аэродром, обстрел аэродрома, подозрение, российские оккупанты Fullscreen
сбу, аэродром, обстрел аэродрома, подозрение, российские оккупанты Fullscreen
сбу, аэродром, обстрел аэродрома, подозрение, российские оккупанты Fullscreen
сбу, аэродром, обстрел аэродрома, подозрение, российские оккупанты Fullscreen
сбу, аэродром, обстрел аэродрома, подозрение, российские оккупанты Fullscreen
сбу, аэродром, обстрел аэродрома, подозрение, российские оккупанты Fullscreen
сбу, аэродром, обстрел аэродрома, подозрение, российские оккупанты Fullscreen
сбу, аэродром, обстрел аэродрома, подозрение, российские оккупанты Fullscreen
сбу, аэродром, обстрел аэродрома, подозрение, российские оккупанты
сбу, аэродром, обстрел аэродрома, подозрение, российские оккупанты
сбу, аэродром, обстрел аэродрома, подозрение, российские оккупанты
сбу, аэродром, обстрел аэродрома, подозрение, российские оккупанты
сбу, аэродром, обстрел аэродрома, подозрение, российские оккупанты
сбу, аэродром, обстрел аэродрома, подозрение, российские оккупанты
сбу, аэродром, обстрел аэродрома, подозрение, российские оккупанты
сбу, аэродром, обстрел аэродрома, подозрение, российские оккупанты
сбу, аэродром, обстрел аэродрома, подозрение, российские оккупанты
сбу, аэродром, обстрел аэродрома, подозрение, российские оккупанты
сбу, аэродром, обстрел аэродрома, подозрение, российские оккупанты
сбу, аэродром, обстрел аэродрома, подозрение, российские оккупанты

В материалах следствия указано, что эти действия привели к утечке информации, после чего враг смог обстрелять аэродром, что привело к уничтожению техники и жертвам.

Пресс-служба отмечает, что глава СБУ Василий Малюк назвал Червинского "подлецом, который действовал по своему усмотрению".

"СБУ и ГУР МО сразу выразили свои замечания по этому плану, его не согласовали другие государственные органы. Ведь спецоперация таила в себе много рисков. Но отдельные люди решили действовать по своему усмотрению… Никакие уловки не помогут избежать ответственности. По-моему, подлец, действия которого привели к смерти одного украинского военного и ранения еще семнадцати, должен понести заслуженное наказание", – подчеркнул глава СБУ.

В ведомстве сообщили, что расследование продолжается при процессуальном руководстве Офиса Генпрокурора Украины и принимаются комплексные меры по привлечению всех причастных к ответственности.

Напомним, вчера стало известно, что Служба безопасности Украины расследует уголовное производство из-за неудачной попытки украинских защитников угнать российский самолет. При этом спецслужбы РФ знали обо всем и вели свою игру.

Также, 19 апреля, сотрудники СБУ разоблачили экс-депутата, который распространял материалы с оправданием агрессии РФ среди жителей Харьковской области.