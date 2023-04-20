Дерзкая спецоперация: военных ВСУ будут судить за попытку угнать российский самолет, — СМИ

Спецслужбы РФ, по словам журналистов, знали об операции и вели свою игру, пытаясь выведать у украинских бойцов секретную информацию. Самолет в указанное время не прилетел, а российская армия нанесла ракетные удары по аэродрому.

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Служба безопасности Украины расследует уголовное дело из-за неудачной попытки украинских защитников угнать российский самолет. Об этом говорится в материале "Украинской правды" "Рейс Ростов — Кропивницкий. Как украинские военные вербовали российского пилота, а получили дело от СБУ".

Сообщается, что с апреля по июль 2022 года несколько военнослужащих ССО, среди которых был экс-разведчик Роман Червинский, гражданский айтишник, представители СБУ и Воздушных сил, пытались завербовать российского летчика и уговорить его перегнать в Украину военный самолет.

Они разработали план, когда российскому пилоту в указанное время предоставят "квадрат", на котором он сможет приземлиться. Российский пилот должен был сымитировать аварию, и его бы "взяли в плен". Он и его семья получили новые документы и деньги.

Во время подготовки операции украинские защитники выспрашивали у пилота необходимые данные о том, кто отдает им приказ и кто руководит их работой.

Как оказалось позже, российские спецслужбы вели собственную игру, пытаясь выведать у украинских военных секретную информацию. Как уверяют участники "спецоперации", никаких данных врагу они не разглашали, а операция была согласована с Генштабом и СБУ.

Согласно договоренности, российский самолет должен был приземлиться на военном аэродроме "Канатово" под Кропивницким. Но в тот день самолет не прилетел, а РФ ударила ракетами по аэродрому. В тот день погиб один украинский военный, было уничтожено немало военной техники и повреждены здания аэродрома.

События сделки публично подтвердил журналист-расследователь Христо Грозев. Он фиксировал разговоры украинских военных с россиянами. Также изданию эту информацию подтвердил источник в ГУР Минобороны. Инициаторы операции обращались в ГУР для сотрудничества, однако там отказались, считая идею бесперспективной.

В августе 2022 года по факту неудачного угона самолета СБУ начала уголовное производство по ст. "государственная измена" и "превышение власти". Наказание предусматривает пожизненное заключение.

По материалам следствия, военный Червинский не согласовал операцию по разведке, чем превысил свои полномочия. Он же, как говорят в СБУ, самостоятельно принял решение об отправке на аэродром для встречи российского самолета военных.

"На запрос "Украинской правды" СБУ отказалась сообщать детали дела, ссылаясь на тайну следствия. Силы специальных операций не ответили на просьбу о комментарии. Офис президента, которого обвиняет в давлении экс-разведчик Червинский, от комментария отказался. Сам Червинский считает преследование политически мотивированным. Он связывает его с так называемым "вагнергейтом" – сорванной операцией 2020 года по задержанию боевиков ЧВК "Вагнер", — говорится в публикации.

Отмечается, что разведчик Червинский был среди тех, кто организовывал спецоперацию по задержанию "вагнеровцев" в Беларуси, которая затем сорвалась. Группа разведчиков, среди которых был и Червинский, тогда обвинила Офис президента в срыве спецоперации, и его вместе с коллегами уволили из разведки и аннулировали их загранпаспорта.

Журналисты же выразили сомнения в обвинениях военнослужащих, поскольку оказалось, что один военный смог руководить бойцами из разных подразделений и за 4 месяца подготовки кучку "энтузиастов" не остановило руководство ни одного ведомства.

Напомним, в сети появилось фото многоцелевого беспилотника "Орлан", который будто приземлили украинские летчики-штурмовики. В сообщении пошутили, что БПЛА не выдержал украинского духа и изъявил желание сдаться в плен ВСУ.

Напомним, 10 апреля министр обороны Украины Алексей Резников пригласил иностранных пилотов многоцелевых истребителей F-16 воевать на стороне Украины.