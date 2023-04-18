Пилоты ВСУ "приземлили" вражеский "Орлан", — соцсети (фото)

В Telegram-каналах отмечают, что российский дрон был сбит с помощью штурмовой авиации. Официальных подтверждений по ликвидации БПЛА украинскими пилотами пока нет.

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Российский БПЛА "Орлан" вывели из строя пилоты-штурмовики. Об этом говорится 18 апреля в сообщении Telegram -канала "Буревій".

Этот БПЛА российские захватчики активно используют для разведки. В сети появилось фото многоцелевого беспилотника "Орлан", который якобы приземлили украинские летчики-штурмовики.

В сообщении пошутили, что БПЛА не выдержал украинского духа и изъявил желание сдаться в плен ВСУ. Официальных подтверждений о том, что российский разведывательный беспилотник сбили украинские пилоты, пока нет.

"Российский "Орлан" оказался не таким ловким, как наши летчики штурмовики", – говорится в сообщении.

Напомним, 3 апреля командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский оценил борьбу ЗРК "Стрела-10" с БПЛА РФ. Он рассказал, что через неделю суммарно украинские защитники уничтожили 7 БПЛА "Орлан-10" и 2 БПЛА "Зала". Таким образом, они совершенствуют навыки борьбы с российскими беспилотниками, которые регулярно нарушают воздушное пространство нашего государства. Он подчеркнул слаженные действия зенитчиков. Особое внимание обратил на эффективную работу бойцов 28-й и 93-й бригад ВСУ. Враждебная артиллерия постоянно пытается помешать защитникам, но украинские воины научились взаимодействовать с подразделениями РЭБ. Они быстро фиксируют беспилотники достаточно малых размеров в воздухе и точно уничтожают их.

Российские СМИ сообщили, что россияне обещают применить в Украине новые боевые дроны "Коршун". Этот беспилотник самолетного типа можно запускать с рук или с земли. Как отмечают разработчики, это значительное преимущество аппарата перед другими аналогами, большинству из которых требуется стартовая катапульта, например "Орланам" или "Элеронам". Подготовка катапульты занимает около 20 минут, а в это время противник может обстрелять позицию по артиллерии или РСЗО.