Командующий Сухопутными войсками ВСУ оценил борьбу ЗРК "Стрела-10" с БПЛА РФ (видео)

Украинские зенитчики за неделю суммарно уничтожили 2 БПЛА "Зала" и 7 БПЛА "Орлан-10", совершенствуя навыки борьбы с российскими беспилотниками.

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Украинская ПВО успешно выполняет боевые задачи по борьбе с российскими разведывательными дронами, ударными беспилотниками и боражирующими боеприпасами. Об этом 3 апреля сообщил командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский.

Он отметил слаженные действия зенитчиков. Особое внимание обратил на работу бойцов 28-й и 93-й бригад. Операторы боевых машин ЗРК "Стрела-10" за эту неделю суммарно уничтожили 2 БПЛА "Зала" и 7 БПЛА "Орлан-10".

Враждебная артиллерия постоянно пытается помешать защитникам, но украинские воины научились взаимодействовать с подразделениями РЭБ. Они быстро фиксируют беспилотники малых размеров в воздухе и точно поражают их. Помимо этого ПВО Сухопутных войск ведет активную защиту нашей артиллерии от ударов вражеских барражирующих боеприпасов типа "Ланцет".

Александр Сырский отметил, что битва за Бахмут продолжается. Силы обороны и дальше наносят значительные потери российским захватчикам.

"На некоторых участках враг заметно нервничает", — объяснил он.

Человеческого ресурса для штурмов наших позиций, как отметил командующий Сухопутными войсками, у россиян остается все меньше, а их моральное состояние на низком уровне. Благодаря стойкости наших защитников враг не может реализовать свои планы по наступлению и выходу на административные границы Донецкой области.

Фокус 3 апреля сообщал, что пограничники и дальше ведут боевые действия с врагом. Бойцы показали видео ожесточенных боев в Бахмуте. На видео зафиксировали один из боев в городе, который уже стал символом борьбы украинского народа с российскими захватчиками. Герои наносят удары по российским оккупационным войскам, используя отверстия в стенах здания.

Также спикер председателя Одесской ОВА Сергей Братчук показал как немецкая 155-мм САУ PzH 2000 применяется вблизи Бахмута. Результат работы современной техники он не назвал, а лишь опубликовал видео ударов по позициям российских оккупантов.