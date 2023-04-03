Командувач Сухопутними військами ЗСУ оцінив боротьбу ЗРК "Стріла-10" з БПЛА РФ (відео)

Українські зенітники за тиждень сумарно знищили 2 БПЛА "Зала" та 7 БПЛА "Орлан-10", вдосконалюючи навички боротьби з російськими безпілотниками.

Related video

Українська ППО успішно виконує бойові завдання із боротьби з російськими розвідувальними дронами, ударними безпілотниками та баражуючими боєприпасами. Про це 3 квітня повідомив командувач Сухопутними військами генерал-полковник Олександр Сирський.

Він відзначив злагоджені дії зенітників. Особливу увагу звернув на роботу бійців 28-ї та 93-ї бригад. Операторів бойових машин ЗРК "Стріла-10" за цей тиждень сумарно знищили 2 БПЛА "Зала" та 7 БПЛА "Орлан-10".

Ворожа артилерія постійно намагається завадити захисникам, але українські воїни навчились взаємодіяти з підрозділами РЕБ. Вони швидко фіксують безпілотники малих розмірів в повітрі та точно їх вражають. Окрім цього ППО Сухопутних військ веде активний захист нашої артилерії від ударів ворожих баражуючих боєприпасів типу "Ланцет".

Олександр Сирський наголосив на тому, що битва за Бахмут триває. Сили оборони й надалі завдають значних втрат російським загарбникам.

"На деяких ділянках ворог помітно нервує", – пояснив він.

Людського ресурсу для штурмів наших позицій, як зазначив командувач Сухопутних військ, у росіян залишається все менше, а їхній моральний стан низькому рівні. Завдяки стійкості наших захисників ворог не може реалізувати свої плани щодо наступу та виходу на адміністративні межі Донецької області.

Фокус 3 квітня повідомляв, що прикордонники й надалі ведуть бойові дії з ворогом. Бійці показали відео запеклих боїв у Бахмуті. На відео зафіксували один з боїв у місті, яке вже стало символом боротьбу українського народу з російськими загарбниками. Герої завдають ударів по російських окупаційних військах, використовуючи отвори у стінах будівлі.

Також речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук показав як німецька 155-мм САУ PzH 2000 застосовується поблизу Бахмута. Результат роботи сучасної техніки він не назвав, а лише опублікував відео ударів по позиціях російських окупантів.