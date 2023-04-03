Німецька 155-мм САУ PzH 2000 відпрацювала по окупантах на околиці Бахмута (відео)

САУ PzH 2000, як зазначив речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук, використовуються ЗСУ на Бахмутському напрямку.

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Самохідні артилерійські установки PzH 2000, які відправила Німеччина Україні, завдають ударів по позиціях російських загарбників поблизу Бахмута. Про це 3 квітня повідомив речник голови Одеської обласної військової адміністрації.

Результат роботи сучасної техніки він не назвав. Точна кількість 155-мм САУ на Бахмутському напрямку невідома.

Попри заяви окупантів, бої у Бахмуті тривають. Ситуація на території населеного пункту, як пояснив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, залишається напруженою, але українські захисники й надалі стримують ворога в місті, не даючи йому просунутися вперед.

САУ PzH 2000 розробив німецький концерн Krauss-Maffei Wegmann. Техніку прийняли на озброєння восени 1998 року. Вона отримала боєкомплект у 60 снарядів і 228 модульних метальних зарядів, а також сучасну точну систему наземної навігації.

Фокус 3 квітня повідомляв, як прикордонники беруть учать у боях з російськими окупантами. Прикордонники показали відео, на якому відбивають атаки російських загарбників, що тривалий час намагаються захопити місто. Герої завдають ударів по російських окупаційних військах, використовуючи отвори у стінах будівлі.

Також 3 квітня аналітики DeepState зазначили, що обороняти центр Бахмута було недоцільно, оскільки в центрі майже нічого цілого не залишилось. Вони показали, що насправді міськрада зруйнована. Доцільності тримати центральну частину міста, як вважають в DeepState, немає. Вони порівняли відео одного з російських пропагандистів з мапою і дійшли до висновку, що руїни були саме міською радою.

Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин увечері 2 квітня заявив про захоплення Бахмута, але ця інформація не підтвердилася. Він відео, ймовірно, на біля будівлі міської адміністрації. Зі слів Пригожина, українські війська все ще тримають західні квартали в Бахмуті.