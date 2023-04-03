Немецкая 155-мм САУ PzH 2000 отработала по оккупантам на окраине Бахмута (видео)

САУ PzH 2000, как отметил представитель Одесской ОВА Сергей Братчук, используются ВСУ на Бахмутском направлении.

Related video

Самоходные артиллерийские установки PzH 2000, которые отправила Германия Украине, наносят удары по позициям российских захватчиков вблизи Бахмута. Об этом 3 апреля сообщил спикер председателя Одесской областной военной администрации.

Результат работы современной техники он не назвал. Точное количество 155-мм САУ на Бахмутском направлении неизвестно.

Несмотря на заявления оккупантов, бои в Бахмуте продолжаются. Ситуация на территории населенного пункта, как пояснил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, остается напряженной, но украинские защитники и дальше сдерживают врага в городе, не давая ему продвинуться вперед.

САУ PzH 2000 разработал немецкий концерн Krauss-Maffei Wegmann. Техника была принята на вооружение осенью 1998 года. Она получила боекомплект 60 снарядов и 228 модульных метательных зарядов, а также современную точную систему наземной навигации.

Фокус 3 апреля сообщал, как пограничники принимают участие в боях с российскими оккупантами. Пограничники показали видео, на котором отражают атаки российских захватчиков, долго пытающихся захватить город. Герои наносят удары по российским оккупационным войскам, используя отверстия в стенах здания.

Также 3 апреля аналитики DeepState отметили, что оборонять центр Бахмута было нецелесообразно, поскольку в центре почти ничего не осталось. Они показали, что на самом деле горсовет разрушен. Целесообразности держать центральную часть города, как считают в DeepState, нет. Они сравнили видео одного из российских пропагандистов с картой и пришли к выводу, что руины были именно административным зданием.

Владелец ППК "Вагнер" Евгений Пригожин вечером 2 апреля заявил о захвате Бахмута, но эта информация не подтвердилась. По словам Пригожина, украинские войска все еще удерживают западные кварталы в Бахмуте.