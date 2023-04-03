Здание городского совета полностью уничтожено: почему ВСУ отошли от центра Бахмута (фото)

По данным аналитиков DeepState, оборонять центр города было нецелесообразно, поскольку в центре почти ничего не осталось.

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Здание городского совета Бахмута полностью уничтожено, там уже нечего оборонять. Об этом сообщают аналитики DeepState в телеграмме.

Владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что "юридически" они уже оккупировали Бахмут и показал видео с флагом формирования. Он заявил, что флаг был поставлен над городской администрацией. Силы обороны, по словам Пригожина, отошли на запад Бахмута.

Теперь аналитики показали, что на самом деле горсовет разрушен. Целесообразности держать центр города, как считают в DeepState, нет. Они сравнили видео одного из российских пропагандистов с картой и пришли к выводу, что руины были именно городским советом.

Также они установили, что боевики Вагнера зашли в здание Бахмутской районной госадминистрации. Однако большая часть жилой площади до сих пор под контролем ВСУ, потому что именно на западе города сосредоточено больше всего жилых домов. Оборона Бахмута является сложной задачей, потому что российские оккупанты наступают с трех сторон. К тому же не была взорвана дамба, поэтому Бахмутовку легко форсировать.

Напомним, 3 апреля в ГНСУ показали видео пограничников из Бахмута, где ведутся ожесточенные бои.

Также 3 апреля в Офисе президента заявили, что глава ППК "Вагнер" Евгений Пригожин придумывает победы, чтобы выдать хоть какую-нибудь победу.