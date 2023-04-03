Будівля міської ради повністю знищена: чому ЗСУ відійшли від центру Бахмуту (фото)

За даними аналітиків DeepState, обороняти центр міста було недоцільно, оскільки в центрі майже нічого цілого не залишилось.

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Будівля міської ради Бахмута повністю знищена, там вже нічого обороняти. Про це повідомляють аналітики DeepState в телеграмі.

Власник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що "юридично" вони вже окупували Бахмут і показав відео з прапором формування. Він заявив, що прапор поставили над міською адміністрацією. Сили оборони, за словами Пригожина, відійшли на захід Бахмута.

Тепер аналітики показали, що насправді міськрада зруйнована. Доцільності тримати центр міста, як вважають в DeepState, немає. Вони порівняли відео одного з російських пропагандистів з мапою і дійшли до висновку, що руїни були саме міською радою.

Також вони встановили, що бойовики "Вагнера" зайшли в будівлю Бахмутської районної держадміністрації. Однак більша частина житлової площі й досі під контролем ЗСУ, бо саме на заході міста зосереджено найбільше житлових будинків. Оборона Бахмута є складною задачею, бо російські окупанти наступають з трьох сторін. До того ж не було підірвано дамбу, тому Бахмутовку легко форсувати.

Нагадаємо, 3 квітня в ДПСУ показали відео прикордонників із Бахмута, де точаться запеклі бої.

Також 3 квітня в Офісі президента заявили, що голова ПВК "Вагнер" Євген Пригожин вигадує перемоги, щоб видати хоч якусь перемогу.