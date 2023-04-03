"Вигадує пабєду": у Зеленського відреагували на заяву Пригожина про захоплення Бахмута

Інформація щодо "юридичної окупації" прифронтового міста, як запевняє очільник Офісу президента Андрій Єрмак, є фейком, тому українцям варто спокійно реагувати на подібні заяви.

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Андрій Єрмак, керівник Офісу президента, відповів на гучну заяву голови ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина про захоплення росіянами Бахмута. Посадовець заперечив слова лідера ворожої ПВК. Про це відомо з його соцмереж.

"Бахмут — це Україна", — заявив Єрмак.

За словами посадовця, інформація про захоплення ЗС РФ міста — фейк. В Офісі президента радять спокійно на нього реагувати.

"Спокійно реагуйте на фейки тих, хто вигадує "пабєду", якої в реальності нема", — написав Єрмак.

Нагадаємо, про контроль російських найманців над містом Пригожин заявив увечері 2 квітня. Він повідомив, що ПВК "Вагнер" юридично взяла Бахмут, а українські війська тримають тільки західні його квартали.

"І командири підрозділу, які брали адміністрацію та весь центральний квартал понесуть і поставлять ці прапори", — йшлось у пості.

Також 2 квітня стало відомо про залучення Росією до боїв у Бахмуті професійних підрозділів десантників. Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Вона розповіла, що ворога не зупиняють великі втрати.

Раніше, 1 квітня, бійці 127-ї окремої бригади тероборони ЗСУ показали, як нині виглядає поїздка по Бахмуту. Зброю та маскування захисники України назвали важливими елементами для "ефективної подорожі".