Нічого цілого не залишилося: у ЗСУ показали, який вигляд має поїздка розбитим Бахмутом (відео)

Бійці територіальної оборони опублікували кадри переміщення на військовій техніці містом, охопленим жорстокими боями.

Related video

Бійці 127-ї окремої бригади територіальної оборони Збройних сил України показали, як переміщаються містом Бахмут Донецької області в умовах запеклих боїв. Відповідне відео захисники України опублікували в суботу, 1 квітня, у Telegram-каналі бригади.

"Ось так виглядає поїздка дорогами Бахмута в наші дні. Важливі елементи "подорожі": машина, маскування, зброя, українські символи й, звичайно, наші хлопці! За комплексної наявності всіх елементів, подорож буде швидкою та ефективною", — йдеться в повідомленні бригади.

На відео бійці територіальної оборони їдуть зі зброєю напоготові житловими кварталами Бахмута, при цьому на кузові видніється прапор України.

Битва за Бахмут — останні новини

1 квітня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла, що найбільші зусилля ЗС РФ зосереджують на повному захопленні Бахмута Донецької області. Окупанти намагаються просуватися до центральної частини міста, а на окремих ділянках у них є незначні змінні успіхи.

У своєму звіті від 31 березня аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомили, що російські війська продовжують наступ у Бахмуті. Імовірно, окупанти просунулися в центральній частині міста. Російська армія також продовжує наступ на Авдіївському напрямку.

Нагадаємо, 31 березня лейтенант батальйону "Свобода" Нацгвардії України Володимир Назаренко розповів, що росіяни використовують під Бахмутом "одноразових" і "дешевих" військових. Щодня окупанти втрачають там 20-30 солдатів убитими.