"Одна частина живе тиждень": військовий розповів, чому ЗС РФ не можуть взяти Бахмут (відео)

Як розповів лейтенант Володимир Назаренко, росіяни використовують під Бахмутом "одноразових" та "дешевих" військових. Щодня окупанти втрачають там 20-30 солдатів убитими.

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Під час боїв за Бахмут Донецької області Сили оборони України щодня виводять із боєздатності кілька батальйонів Збройних сил Російської Федерації. Про це розповів лейтенант батальйону "Свобода" Нацгвардії України Володимир Назаренко.

За словами українського військовослужбовця, багато ознак свідчать про те, що ще з 1 січня ворог використовує в Бахмуті не тільки найманців ПВК "Вагнер", а й регулярні частини ЗС РФ. Причому йдеться про сили, які спочатку готувалися для проведення масштабного наступу російської армії навесні поточного року.

"З появою нових підрозділів змінюється і тактика, і способи комунікацій, і те, що зараз під Бахмут вони кидають усі свої залишки боєздатних резервів для того, щоб тримати цей темп. Щодня помирають тисячі їх "одноразових" та "дешевих" солдатів. Це свідчить про те, що безліч підрозділів вони готували, оновлювали після поразок під Херсоном, Харковом, на Київщині, для того, щоб застосувати у весняному наступі, зараз кидають під Бахмут", — розповів Назаренко.

При цьому через величезні втрати росіяни змушені постійно проводити ротацію, щоб відновити боєздатність своїх підрозділів на Бахмутському напрямку.

"20-30 вбитих солдатів для роти в одному бою за день або навіть за кілька днів — це теж втрата боєздатності. У них дуже велика ротація їхніх частин через те, що щодня виводиться з боєздатності до кількох батальйонів", — сказав Назаренко.

За словами українського військового, окупанти намагаються створити "конвеєр" постійних атак на позиції Сил оборони, проте така тактика не є ефективною на полі бою і не приносить бажаних результатів.

Бої за Бахмут — останні новини

Нагадаємо, 31 березня заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що бої за Бахмут на Донеччині стали найдорожчими для Росії за весь час повномасштабної війни. За словами чиновниці, час явно не на боці російських окупантів, і їхні спроби оточити Бахмут на Донбасі призводять до непоправних втрат.

Також 31 березня командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що російські окупанти на деяких ділянках починають нервувати, оскільки людського ресурсу для наступу на Бахмут стає все менше. Російські окупанти у спробах взяти під свій контроль невелике містечко на Донбасі вже втратили величезну кількість зброї, часу, техніки та особового складу.

Крім того, як зазначено у звіті Інституту вивчення війни (ISW) від 30 березня, російські атаки в районі Бахмута сповільнилися, а українські сили запобігли неминучій загрозі оточенню.

Також нагадаємо, 25 березня росЗМІ повідомляли, що найманці ПВК "Вагнер" зайняли підземні приміщення Артемівського заводу шампанських вин у Бахмуті Донецької області. "Вагнерівці" укріпилися на глибині 100 метрів під землею. Бойовики встигли обладнати там казарми, кухні, штаб, шпиталь та тир для стрільбищ.