"Одна часть живет неделю": военный рассказал, почему ВС РФ не могут взять Бахмут (видео)

Как рассказал лейтенант Владимир Назаренко, россияне используют под Бахмутом "одноразовых" и "дешевых" военных. Каждый день оккупанты теряют там 20-30 солдат убитыми.

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В ходе боев за Бахмут Донецкой области Силы обороны Украины ежедневно выводят из боеспособности несколько батальонов Вооруженных сил Российской Федерации. Об это 31 марта рассказал лейтенант батальона "Свобода" Нацгвардии Украины Владимир Назаренко.

По словам украинского военнослужащего, многие признаки свидетельствуют о том, что еще с 1 января враг использует в Бахмуте не только наемников ЧВК "Вагнер", но и регулярные части ВС РФ. Причем речь идет о тех силах, которые изначально готовились для проведения масштабного наступления российской армии весной текущего года.

"С появлением новых подразделений меняется и тактика, и способы коммуникаций и то, что сейчас под Бахмут они бросают все свои остатки боеспособных резервов, для того чтобы держать этот темп. Каждый день умирают тысячи их "одноразовых" "дешевых" солдатов. Это значит, что множество подразделений они готовили, обновляли после поражений под Херсоном, Харьковом, в Киевской области, для того, чтобы применить в весеннем наступлении, сейчас бросают под Бахмут", — рассказал Назаренко.

При этом из-за огромных потерь россияне вынуждены постоянно проводить ротацию, чтобы восстановить боеспособность своих подразделений на Бахмутском направлении.

"20-30 убитых солдат для роты в одном бою за день или даже за несколько дней — это тоже потеря боеспособности. У них очень большая ротация их частей из-за того, что ежедневно выводится из боеспособности до нескольких батальонов", — сказал Назаренко.

По словам украинского военного, оккупанты пытаются создать "конвейер" постоянных атак на позиции Сил обороны, однако такая тактика не эффективна на поле боя и не приносит желаемых результатов.

Бои за Бахмут — последние новости

Напомним, 31 марта замминистр обороны Анна Маляр рассказала, что бои за Бахмут в Донецкой области стали самыми дорогостоящими для России за все время полномасштабной войны. По словам чиновницы, время явно не на стороне российских оккупантов, и их попытки окружить Бахмут на Донбассе, приводит к невосполнимым потеряем.

Также 31 марта командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский заявил, что российские оккупанты на некоторых участках начинают нервничать, поскольку человеческого ресурса для наступления на Бахмут становится все меньше. Российские оккупанты в попытках взять под свой контроль небольшой городок на Донбассе уже потеряли огромное количество оружия, времени, техники и личного состава.

Кроме того, как говорится в отчете Института изучения войны (ISW) от 30 марта, российские атаки в районе Бахмута замедлились, а украинские силы предотвратили неминуемую угрозу окружения.

Также напомним, 25 марта росСМИ сообщали, что наемники ЧВК "Вагнер" заняли подземные помещения Артемовского завода шампанских вин в Бахмуте Донецкой области. "Вагнеровцы" укрепились на глубине 100 метров под землей. Боевики успели оборудовать там казармы, кухни, штаб, госпиталь и тир для стрельбищ.