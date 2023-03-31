"Это очень "по-русски": битва за Бахмут стала для РФ самой "дорогой" за всю войну, — Маляр

По словам замминистра Анны Маляр, то количество людей и техники, которые безвозвратно теряет Кремль, совершенно неоправданны с точки зрения целесообразности, а время продолжает играть против них.

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Бои за Бахмут в Донецкой области стали самыми дорогостоящими для Российской Федерации за все время полномасштабной войны. Об этом заявила замминистр обороны Анна Маляр в своем Telegram-канале 31 марта.

По словам чиновницы, время явно не на стороне российских оккупантов, и их попытки окружить Бахмут на Донбассе, приводит к невосполнимым потеряем, которые для них бьют все рекорды за время полномасштабной войны в Украине.

"Грамотные действия нашего командования на Бахмутском направлении и мужество бойцов сделали для врага эти продолжительные бои самыми дорогими за время полномасштабного вторжения", — написала Анна Маляр.

Российские оккупанты в попытках взять под свой контроль небольшой городок на Донбассе уже потеряли огромное количество оружия, времени, техники, а главное — людей. Все эти потери не оправдывают себя с точки зрения целесообразности, как отмечает Анна Маляр.

"Впрочем, враг не оставляет свои планы и пошел на принцип и поднял ставки в ущерб себе. Это очень "по-русски", логикой не понять", — добавила замминистра обороны.

Напомним, 31 марта командующий Сухопутными войсками Александр Сырский высказался о наступлении РФ на Бахмут. По его словам, оккупанты начинают нервничать, так как время играет явно не на их пользу.

30 марта украинские пограничники уничтожили две группы "вагнеровцев" в районе Бахмута. Первую группу украинские бойцы остановили минами на подходе к линии соприкосновения, а второй отряд боевиков был ликвидирован в пригородной застройке, рассказали в ГПСУ.