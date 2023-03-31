"Человеческого ресурса становится все меньше": генерал Сырский о наступлении РФ на Бахмут
По словам командующего Сухопутными войсками, на некоторых участках на Бахмутском направлении российские оккупанты начинают нервничать, потому что время играет не на их пользу.
Командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский заявил, что российские оккупанты на некоторых участках начинают нервничать, поскольку человеческого ресурса для наступления на Бахмут становится все меньше. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале генерала.
Силы обороны Украины продолжают оборону Бахмута, нанося большие потери российским оккупантам на востоке Украины.
"На некоторых участках враг заметно нервничает, потому что время играет против них, а человеческого ресурса для штурмов наших позиций остается меньше", — подчеркивает командующий Сухопутными войсками.
Также Сырский отмечает, что на Бахмутском направлении выполняют боевые задания подразделения противовоздушной обороны Сухопутных войск. Они сбивают российские беспилотники, дроны-камикадзе и ударные БПЛА. Для этого бойцы эффективно действуют совместно с подразделениями радиоэлектронной борьбі, чтобы быстро обнаруживать малозаметные и небольшие беспилотники. Кроме этого, бойцы защищают украинские позиции от российских "Ланцетов".
Напомним, 31 марта в ISW сообщили, что ВСУ предотвратили угрозу окружения в Бахмуте. Темпы наступления российских войск снизились, а "вагнеровцам" приходится менять тактику.
30 марта росСМИ написали, что "вагнеровцы" обустроили базу в подземелье Артемовского завода шампанских вин.