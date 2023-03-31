"Человеческого ресурса становится все меньше": генерал Сырский о наступлении РФ на Бахмут

По словам командующего Сухопутными войсками, на некоторых участках на Бахмутском направлении российские оккупанты начинают нервничать, потому что время играет не на их пользу.

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Командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский заявил, что российские оккупанты на некоторых участках начинают нервничать, поскольку человеческого ресурса для наступления на Бахмут становится все меньше. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале генерала.

Силы обороны Украины продолжают оборону Бахмута, нанося большие потери российским оккупантам на востоке Украины.

"На некоторых участках враг заметно нервничает, потому что время играет против них, а человеческого ресурса для штурмов наших позиций остается меньше", — подчеркивает командующий Сухопутными войсками.

Также Сырский отмечает, что на Бахмутском направлении выполняют боевые задания подразделения противовоздушной обороны Сухопутных войск. Они сбивают российские беспилотники, дроны-камикадзе и ударные БПЛА. Для этого бойцы эффективно действуют совместно с подразделениями радиоэлектронной борьбі, чтобы быстро обнаруживать малозаметные и небольшие беспилотники. Кроме этого, бойцы защищают украинские позиции от российских "Ланцетов".

Напомним, 31 марта в ISW сообщили, что ВСУ предотвратили угрозу окружения в Бахмуте. Темпы наступления российских войск снизились, а "вагнеровцам" приходится менять тактику.

30 марта росСМИ написали, что "вагнеровцы" обустроили базу в подземелье Артемовского завода шампанских вин.