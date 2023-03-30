В Бахмуте наемники ЧВК "Вагнер" обустроили базу в подземелье завода шампанских вин (видео)

Боевики уверяют, что не употребляют продукцию, а лишь используют винные бутылки в качестве мишеней в тире, который они обустроили под землей.

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Наемники ЧВК "Вагнер" заняли подземные помещения Артемовского завода шампанских вин в Бахмуте Донецкой области. Об этом идет речь в репортаже российского медиа "Известия", опубликованном 25 марта.

По сообщению росСМИ, "вагнеровцы" укрепились на глубине 100 метров под землей. Боевики успели оборудовать там казармы, кухни, штаб, госпиталь и тир для стрельбищ.

При этом наемникам приходится передвигаться по земляным коридорам на автомобилях и квадроциклах.

Отмечается, что в подземных цехах этом остались помещения со стеллажами, на которых остались расфасованные бутылки с вином, а есть комнаты с готовой продукцией. Оккупанты утверждают, что они не употребляют продукцию завода, а используют бутылки в качестве мишеней в тире.

"Все, что связанно с винной продукцией здесь не работает, но работает генератор, который обеспечивает эту огромную территорию светом", — рассказал российский журналист Сергей Прудников.

Сами "вагнеровцы" жалуются на то, что им постоянно приходится вычерпывать воду, которая постоянно попадает в помещения цехов. При этом они не знают, откуда она поступает.

Что известно об Артемовском заводе шампанских вин

Предприятие было основано в 1960 году. Является одним из крупнейших предприятий в Восточной Европе по производству игристых вин классическим бутылочным методом.

Завод создали в гипсовых штольнях города, которые имеют огромную разветвленную сеть. В подземных штольнях круглый год сохраняются уникальные микроклиматические условия, идеально подходящие для производства вин: температура 13 — 14 градусов, влажность воздуха — 85 — 90%.

В 2016 году предприятие было переименовано в Частное Акционерное Общество Artwinery. Владельцем предприятия в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований указан Ахметов Игорь Леонидович (покойный брат олигарха Рината Ахметова).

Битва за Бахмут — последние новости

30 марта полковник ВСУ Евгений Межевикин сообщил, что российские военные, по словам полковника, замедлились в своих штурмовых волнах. Силам обороны удалось сорвать план окружения Бахмута.

Межевикин выразил уверенность, что ВСУ смогут удержать Бахмут. Если недавние успехи сохранятся, оборона города может стать переломным моментом обороны Украины против РФ и позволит перейти в контрнаступление.

Также 30 марта глава Объединенного комитета начальников штабов США, генерал Марк Милли заявил, что почти 6 тысяч профессиональных наемников российской ЧВК "Вагнер" участвуют в боях за город Бахмут. При этом им оказывают поддержку еще 20-30 тысяч завербованных рекрутов.

Днем ранее, 29 марта, стало известно о том, что Силы обороны сумели провести ряд успешных контратак в Бахмуте. Как рассказал бывший командир полка "Азов" Максим Жорин, наемники из числа заключенных, которые состоят в рядах ЧВК "Вагнер" действительно не разбираются в сложных операциях, однако ими управляют опытные специалисты.