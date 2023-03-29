"Уничтожать врага не так легко": ВСУ удалось провести ряд контратак под Бахмутом (видео)

Экс-командир полка "Азов" Максим Жорин отметил, что несмотря на то, что "вагнеровцы" не понимают в сложных задачах, ими управляют опытные военные.

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Под Бахмутом бойцы Сил обороны сумели провести ряд успешных контратак и "накрошить" врагов на их позициях. Но успехи украинских защитников на фронте связан не только с бездарными действиями противника на поле боя, рассказал бывший командир полка "Азов" Максим Жорин.

Экс-командир опубликовал видео огневого поражения позиций противника силами 3-й отдельной штурмовой бригады. В комментариях он написал, что последние несколько дней на Бахмутском направлении украинским бойцам удавалось проводить успешные контратаки.

По его словам, наемники из числа заключенных, которые состоят в рядах ЧВК "Вагнер" действительно не разбираются в сложных операциях, однако ими управляют опытные специалисты.

"Почему-то очень часто успехи в уничтожении пи***ов приписывают их неорганизованности и низкому уровню подготовки. Это не совсем так. Пехота, особенно зеки-вагнеровцы, действительно не понимает более или менее сложных задач. Но даже у них в управлении сидят профессиональные военные, которые имеют опыт", — написал Жори в Telegram.

Также бывший командир отметил, что несмотря на проблемы во вражеских рядах, где противник иногда наносит огневое поражение своим же, проводить успешные операции весьма нелегко.

"Проблем в координации хватает, "френдли фаера" тоже. Но это вовсе не означает, что операции по уничтожению врага проводить так легко", — подчеркнул Жорин.

Напомним, экс-командир полка "Азов" Максим Жорин 24 марта сообщил, что российским войскам на удается окружить Бахмут. Более того, коридор по которому проходи снабжение остается под контролем украинских защитников.

Министр обороны Алексей Резников в интервью Gazeta Wyborcza 28 марта сообщил, что на Бахмутском направлении российские войска теряют в среднем 500 убитых или раненых ежедневно. По его словам, Силы обороны продолжают сражаться за Бахмут, поскольку враг несет "сумасшедшие потери".