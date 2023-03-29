"Россия терпит безумные потери": Резников объяснил решение ВСУ содержать Бахмут

По словам министра обороны Украины, ситуация вблизи города в Донецкой области подрывает наступательные возможности ВС РФ. Резников утверждает, что Россия там теряет около 500 солдат в сутки.

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Российские захватчики теряют в среднем 500 убитых или раненых ежедневно на Бахмутском направлении. Об этом 28 марта сообщил Министр обороны Алексей Резников в интервью Gazeta Wyborcza.

Он объяснил решение украинского командования удерживать Бахмут тем, что РФ терпит там "сумасшедшие потери". Это не дает российским подразделениям быстро восстановиться, а Украине стабилизировать линию фронта. По его словам, подобная ситуация спровоцирует существенное снижение уровня способности России совершать наступательные операции.

"Наши военные считают, что только на Бахмутском направлении россияне теряют в среднем 500 убитых или раненых в день", – заявил он.

С тезисом о том, что содержание Бахмута любой ценой неоправданно, глава ведомства не согласился. Он посоветовал посмотреть на карту, где идут боевые действия. Локацию Резников назвал удобной для обороны.

"Если бы мы отказались от него, это означало бы, что надо обороняться в другом месте, где уже нет столь удобной формы местности", — пояснил Министр.

Напомним, президент Владимир Зеленский 29 марта объяснил, почему подразделения Вооруженных сил Украины не выходят из Бахмута. По его словам, в первую очередь населенный пункт на Донбассе следует содержать в политическом смысле, поскольку захват города будет выгоден президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

Замминистра обороны Украины Анна Маляр 29 марта объяснила, что Кремль пытается спровоцировать у украинцев уныние и повлиять на решение военного руководства. Одно из мыслей, которое враг пытается навязать обществу, является нецелесообразность обороны Бахмута. Враг концентрирует силы вокруг боев за Бахмут не только на поле боя, но и в инфополе, чтобы дестабилизировать ситуацию внутри общества.