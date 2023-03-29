"Он почувствует, что мы слабые": Зеленский объяснил, почему ВСУ не выходят из Бахмута

По словам главы государства, город имеет ценность в политическом смысле, ведь его потеря пошатнет поддержку Запада и боевой дух украинцев.

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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, почему ВСУ крайне важно на сегодняшний день удержать Бахмут в Донецкой области. Об этом он заявил в новом интервью для издания "Associated Press" 29 марта.

По его словам, в первую очередь населенный пункт на Донбассе стоит удерживать в политическом смысле, так как захват города будет выгоден президенту РФ Владимиру Путину. Он попытался бы "продать" западным союзникам Украины, общественности России, а также Китаю с Ираном свой "успех".

В результате, западные партнеры могли бы начать активно продвигать тезис о том, что пора начать мирные переговоры с Российской Федерацией, что подорвало бы моральный дух и защитников, и самих граждан.

"Мы не можем отступать, потому что война — это пирог — кусочки побед. Маленькие победы, маленькие шаги. Если он почувствует кровь — почувствует, что мы слабые — он будет давить, давить, давить. Наше общество будет чувствовать усталость… Наше общество будет подталкивать меня к компромиссу с ними", — сказал глава государства.

Бои за Бахмут продолжаются уже более семи месяцев, и пока что, как отметил Владимир Зеленский, он не ощущает давления ни внутри страны, ни вне ее. Такая поддержка подымает боевой дух страны, ведь нам есть за что бороться.

Напомним, 29 марта президент Украины Владимир Зеленский пригласил Си Цзиньпина в Украину. По его словам, с начала российской агрессии председатель КНР с ним не связывался, хотя им есть о чем поговорить.