"Хочу поговорить с ним": Зеленский пригласил Си Цзиньпина в Украину
Глава государства считает, что визит руководителя КНР в Москву не пошел России на пользу, поскольку после переговоров Путин анонсировал размещение тактического ядерного оружия на территории Беларуси.
Президент Украины Владимир Зеленский пригласил председателя КНР Си Цзиньпина посетить Киев в ближайшее время. Об этом он заявил в новом интервью изданию "Associated Press" 29 марта.
По его словам, с лидером Китая у них регулярно были контакты до начала полномасштабной войны, но после 24 февраля 2022 года все изменилось. После этого дня они ни разу не связывались лично.
"Мы готовы увидеть его здесь. Я хочу поговорить с ним. Я контактировал с ним перед полномасштабной войной. Но за весь этот год, больше года, у нас не было контактов", — сказал Владимир Зеленский.
При этом, Си Цзиньпин на прошлой неделе совершил трехдневный визит в Москву, где провел переговоры с Владимиром Путиным. Украинский глава государства об этом также высказался.
Китай продолжает занимать позицию нейтралитета в войне против Украины, но встреча, по всей видимости, не принесла Кремлю того, что они ожидали. Спустя несколько дней после переговоров Владимир Путин заявил, что разместит на территории Беларуси ядерное оружие и направлен этот шаг на то, чтобы отвлечь внимание общественности от отсутствия гарантий и полной поддержки со стороны Китая.
"Что это значит? Значит, визит не пошел России на пользу", — предположил Владимир Зеленский.
Напомним, 25 марта Владимир Зеленский заявлял, что Китай не предлагал посредничество в прекращении войны с Россией. Глава государства скептически отнесся к "мирному плану" КНР и отметил, что предлагал китайскому лидеру Си Цзиньпину встретиться и поддержать украинскую "формулу мира".