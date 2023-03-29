"Хочу поговорити з ним": Зеленський запросив Сі Цзіньпіна в Україну

Глава держави вважає, що візит керівника КНР до Москви не пішов на користь Росії, оскільки після переговорів Путін анонсував розміщення тактичної ядерної зброї на території Білорусі.

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Президент України Володимир Зеленський запросив лiдера КНР Сі Цзіньпіна відвідати Київ найближчим часом. Про це він заявив у новому інтерв'ю виданню "Associated Press" 29 березня.

За його словами, з лідером Китаю вони регулярно мали контакти до початку повномасштабної війни, але після 24 лютого 2022 року все змінилося. Після цього дня вони ніколи не зв'язувалися особисто.

"Ми готові побачити його тут. Я хочу поговорити з ним. Я контактував із ним перед повномасштабною війною. Але за весь цей рік, більше року, у нас не було контактів", — сказав Володимир Зеленський.

При цьому Сі Цзіньпін минулого тижня здійснив триденний візит до Москви, де провів переговори з Володимиром Путіним. Український глава держави про це також висловився.

Китай продовжує займати позицію нейтралітету у війні проти України, але зустріч, мабуть, не принесла Кремлю того, що вони очікували. За декілька днів після переговорів Володимир Путін заявив, що розмістить на території Білорусі ядерну зброю і спрямований цей крок на те, щоб відвернути увагу громадськості від відсутності гарантій та повної підтримки з боку Китаю.

"Що це означає? Виходить, візит не пішов Росії на користь", — припустив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 25 березня Володимир Зеленський заявляв, що Китай не пропонував посередництво у припиненні війни з Росією. Глава держави скептично поставився до "мирного плану" КНР і зазначив, що пропонував китайському лідеру Сі Цзіньпіну зустрітися та підтримати українську "формулу миру".