Закінчать до 1 липня: Путін анонсував розміщення ядерної зброї РФ у Білорусі (відео)

За словами президента країни-агресора, Росія також допомогла білорусам переобладнати літаки для застосування тактичного озброєння та передала їм ракети "Іскандери".

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Володимир Путін заявив про закінчення до 1 липня 2023 будівництва сховища для тактичної ядерної зброї на території Білорусі. Про це повідомляють росЗМІ.

Президент РФ виступив на телеканалі "Россія-24" та заявив про плани на закінчення будівництва сховища для ядерної зброї в РБ.

За словами Путіна, Росія допомогла білорусам переобладнати літаки та передала їм ракети "Іскандери". Зокрема десять типів авіації готові до застосування тактичного озброєння.

"З 3 квітня приступаємо до навчання екіпажів, розпочинаємо будівництво сховища для ядерної зброї. Ми не передаємо Білорусі нашу тактичну ядерну зброю, але розмістимо її і навчимо військових, як США в Європі", — зазначив президент країни-агресорки.

Путін зізнався, що самопроголошений президент РБ Олександр Лукашенко давно ставить питання про розміщення російської тактичної ядерної зброї на території країни. Одним з аргументів цього є те, що "США давно розміщає її в низці країн".

Нагадаємо, російські політики погрожують ядерною зброєю в разі звільнення Криму ЗСУ.

Також Фокус писав про ставлення українського Офісу президента до ядерного потенціалу РФ.