У Путіна пригрозили ядерним ударом, якщо ЗСУ спробують звільнити Крим

Операція України з деокупації півострова, за словами експрезидента Дмитра Медведєва, є екзистенційною загрозою для РФ, яка дозволяє Москві застосовувати зброю масового ураження.

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Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив про готовність до ядерного удару по території України, який може послідувати, якщо ЗСУ намагатимуться деокупувати Крим. Про це колишній президент РФ заявив в інтерв'ю російській пресі, фрагмент відео викладено 24 березня у його Telegram-каналі.

Медведєв знову заговорив про екзистенційну загрозу РФ, а майбутні спроби ЗСУ повернути Крим назвав основою застосування всіх засобів захисту, які описані в російській військовій доктрині.

"Спроба відколоти частину держави означає, що це посягання на існування самої держави", — заявив він, додавши, що в такому разі РФ, на його думку, матиме право застосовувати будь-які озброєння.

Нагадаємо, що 24 березня Медведєв пригрозив Україні "вершниками апокаліпсису", які за його словами "вже в дорозі", а також звинуватив президента США Джо Байдена у розв'язанні війни.

Перший заступник голови військово-промислової комісії РФ також заявив про необхідність створення санітарної смуги вздовж лінії фронту, щоб обмежити застосування будь-яких озброєнь.

Нагадаємо, що 24 березня у ЗСУ повідомили про важку ситуацію для ЗС РФ у районі Авдіївки. Полковник Олексій Дмитрашківський зазначив, що окупаційні війська облаштовують "псевдопозиції" в районі Донбасу. Однак українським захисникам відомо, що ЗС РФ не вистачає техніки та інших наступальних можливостей.