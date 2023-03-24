"Дуже багато паніки": у ЗСУ розповіли про важку ситуацію для ЗС РФ у районі Авдіївки

Окупанти, за словами полковника Олексія Дмитрашківського, облаштовують "псевдопозиції" на Донбасі, але українським захисникам відомо про дефіцит техніки та нездатність противника наступати.

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Російські окупанти в районі Авдіївки почали відчувати паніку та нестачу техніки з боєприпасами. Про це в ефірі телемарафону розповів речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашківський у п'ятницю, 24 березня.

За його словами, поряд з Авдіївкою в Донецькій області продовжують тривати кровопролитні бої, але російські окупанти починають усвідомлювати той факт, що їхні плани можуть провалитися через контрнаступ Збройних сил України, що готується. Вони не можуть ніяк прорахувати, де і коли він почнеться, тому панікують.

"Відчутна вже нестача техніки у ворога, боєприпасів. Відчутно дуже низький морально-психологічний стан. Дуже багато паніки, дуже бояться нашого контрнаступу. Про це свідчать перехоплення телефонних розмов", — заявив Олексій Дмитрашківський.

Крім того, противник намагається на Авдіївському напрямку облаштувати "псевдопозиції". Там вони розміщують танки, озброєння та іншу техніку, щоб відвернути українських захисників від якихось більш глобальних речей.

За минулу добу російськими окупантами на цій ділянці фронту було зроблено 7 атак, які були відбиті нашими військами. А заяви противника про захоплення населеного пункту Новобахмутівка не більше ніж фейк російської пропаганди.

Нагадаємо, 24 лютого у Зеленського розповіли про паніку росіян через контрнаступ ЗСУ. За словами радника голови ОП Михайла Подоляка, окупанти хочуть досягти тактичних успіхів лише за рахунок кількості солдатів, як було за радянських часів.