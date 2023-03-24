"Очень много паники": в ВСУ рассказали о тяжелой ситуации для ВС РФ в районе Авдеевки

Оккупанты, по словам полковника Алексея Дмитрашковского, обустраивают "лжепозиции" на Донбассе, но украинским защитникам известно о дефиците техники и неспособности противника наступать.

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Российские оккупанты в районе Авдеевки начали чувствовать панику и нехватку техники с боеприпасами. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашковский в пятницу, 24 марта.

По его словам, рядом с Авдеевкой в Донецкой области продолжают идти кровопролитные бои, но российские оккупанты начинают осознавать тот факт, что их планы могут провалиться из-за готовящегося контрнаступления Вооруженных сил Украины. Они не могут никак просчитать где и когда оно начнется, поэтому паникуют.

"Ощутима уже нехватка техники у врага, боеприпасов. Ощутимо очень низкое морально-психологическое состояние. Очень много паники, очень боятся нашего контрнаступления. Об этом свидетельствуют перехваты телефонных разговоров", — заявил Алексей Дмитрашковский.

Кроме того, противник пытается на Авдеевском направлении обустроить "лжепозиции". Там они размещают танки, вооружение и другую технику чтобы отвлечь украинских защитников от каких-то более глобальных вещей.

Стоит отметить, что за прошедшие сутки российскими оккупантами на этом участке фронта было произведено 7 атак, которые были отбиты нашими войсками. А заявления противника о захвате населенного пункта Новобахмутовка не более, чем фейк российской пропаганды.

Напомним, 24 февраля у Зеленского рассказали о панике россиян из-за контрнаступления ВСУ. По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, оккупанты хотят достичь тактических успехов только за счет количества солдат, как было в советские времена.