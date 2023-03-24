Некачественная медпомощь: в российской армии растет смертность после ранений, — Генштаб

По информации командования, из-за значительных потерь на фронте россияне решили увеличить количество койко-мест в госпиталях, которые работают на оккупированной территории Луганской области.

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В российской армии растет смертность среди раненых оккупантов в период с 17 по 21 марта. Это связанно с увеличением количества получений тяжелых ранений и некачественным медицинским обслуживанием. В частности, из-за недостаточно профессионального медперсонала. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке за 23 марта.

По информации командования, из-за значительных потерь на фронте россияне решили увеличить количество койко-мест в госпиталях, которые работают на оккупированной территории Луганской области.

В частности, в Троицком количество мест в военного госпитале увеличено вдвое: с 200 до 400. В то же время, весь раненый офицерский состав ВС РФ был эвакуирован на территорию России вертолетами в период с 17 по 18 марта.

Тем временем оккупанты сосредоточились на наступлении на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки украинские защитники отбили 79 российских атак.

Кроме того, авиация ВСУ совершила 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также защитники сбили две управляемые авиаракеты Х-59 и 4 БпЛА различных типов.

В свою очередь подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники оккупантов, а также зенитно-ракетный комплекс и 2 склада горюче-смазочных материалов.

Напомним, 23 марта советник главкома ВСУ Дэн Райс рассказал, что российская армия ежемесячно теряет убитыми около 25 тысяч военных на войне в Украине. По его словам, Путин буквально "съедает" свою армию, требуя идти в наступление в феврале и марте.

В ГПСУ показали, как украинские артиллеристы вместе с пограничниками разнесли пехоту ВС РФ в Луганской области. Оккупанты пробирались вглубь украинской территории. Однако до своего места назначения вражеская ДРГ не дошла.