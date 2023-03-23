"Российская армия пришла умирать": у Залужного озвучили потери ВС РФ за месяц

По словам советника главнокомандующего ВСУ, Владимир Путин буквально "съедает" свою армию, требуя идти в наступление в феврале и марте.

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Советник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и президент Американского университета в Киеве Дэн Райс сообщил, что Вооруженные силы Российской Федерации ежемесячно теряют в Украине примерно 25 000 военнослужащих убитыми. Об этом американский офицер сказал в интервью изданию NV.

Дэн Райс утверждает, что такие же потери российская армия понесла за март. При этом количество раненых в Украине оккупантов за последний месяц может достигать 75 000. Таким образом суммарные потери ВС РФ убитыми и ранеными могут составлять около 100 000 солдат в месяц.

"Я считаю, что Бахмут — это место, куда российская армия пришла умирать" — заявил советник Залужного.

По мнению американского офицера, Владимир Путин выбрал неудачное время года для начала полномасштабного вторжения в Украину, и в этом году российский президент повторяет те же ошибки.

"Он продолжил атаковать в этом году в феврале и марте. И все, что он делал, это "съедал" свою армию", — констатировал Райс.

Советник главнокомандующего ВСУ отметил, что атаки российской пехоты на открытой местности под артиллерийским огнем привели к очень большим потерям и уничтожению самых боеспособных подразделений ВС РФ.

Райс также указал на то, что этой весной ВСУ гораздо лучше обеспечены, чем в прошлом году. По его словам, грядущее контрнаступление украинской армии "шокирует мир".

Напомним, что по данным Генштаба ВСУ от 23 марта, более 50 срочников из оккупированной Южной Осетии подписали контракты на военную службу и отправились на войну в Украину без предварительной подготовки.

Согласно заявлению главы пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексея Дмитрашковского от 20 марта, российская ЧВК "Вагнер" ежедневно теряет 500-800 своих бойцов в Украине. В связи с этим у Евгения Пригожина не выходит набрать к маю запланированное количество людей.

Высокопоставленный представитель НАТО в своем комментарии СМИ от 17 марта сообщил, что ежедневные потери ВС РФ во время штурма Бахмута составляют от 1200 до 1500 солдат. Он также утверждает, что ВСУ имеют "на порядок меньше потерь".