"Російська армія прийшла вмирати": у Залужного озвучили втрати ЗС РФ за місяць

За словами радника головнокомандувача ЗСУ, Володимир Путін буквально "з'їдає" свою армію, вимагаючи йти в наступ у лютому та березні.

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Радник головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та президент Американського університету в Києві Ден Райс повідомив, що Збройні сили Російської Федерації щомісяця втрачають в Україні приблизно 25 000 військовослужбовців убитими. Про це американський офіцер сказав в інтерв'ю газеті NV.

Ден Райс стверджує, що таких же втрат російська армія зазнала за березень. Водночас кількість поранених в Україні окупантів за останній місяць може досягати 75 000. Отже, сумарні втрати ЗС РФ убитими та пораненими можуть становити близько 100 000 солдатів на місяць.

"Я вважаю, що Бахмут — це місце, куди російська армія прийшла вмирати", — заявив радник Залужного.

На думку американського офіцера, Володимир Путін обрав невдалу пору року для початку повномасштабного вторгнення в Україну, і цього року російський президент повторює ті самі помилки.

"Він продовжив атакувати цього року в лютому та березні. І все, що він робив, це "з'їдав" свою армію", — констатував Райс.

Радник головнокомандувача ЗСУ зазначив, що атаки російської піхоти на відкритій місцевості під артилерійським вогнем призвели до дуже великих втрат і знищення найбоєздатніших підрозділів ЗС РФ.

Райс також зазначив, що цієї весни ЗСУ набагато краще забезпечені, ніж минулого року. За його словами, майбутній контрнаступ української армії "шокує світ".

Нагадаємо, що, за даними Генштабу ЗСУ від 23 березня, понад 50 строковиків із окупованої Південної Осетії підписали контракти на військову службу та вирушили на війну в Україну без попередньої підготовки.

Згідно із заявою голови пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексія Дмитрашківського від 20 березня, російська ПВК "Вагнер" щодня втрачає 500-800 своїх бійців в Україні. У зв'язку з цим у Євгенія Пригожина не виходить набрати до травня заплановану кількість людей.

Високопосадовець НАТО у своєму коментарі ЗМІ від 17 березня повідомив, що щоденні втрати ЗС РФ під час штурму Бахмута становлять від 1200 до 1500 солдатів. Він також стверджує, що ЗСУ мають "значно менше втрат".