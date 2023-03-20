"Ніде ховати": Пригожин щодня втрачає 500-800 "вагнерівців", — Сили оборони

За словами Дмитрашківського, наразі основний клопіт голови ПВК "Вагнер" — не вербування нових, а похорон вже померлих бійців.

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ПВК "Вагнер" щодня втрачає 500-800 своїх найманців, тож Євген Пригожин ніяк не набере до травня ще 30 тисяч бойовиків, яких обіцяв. Про це заявив керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського спрямування Олексій Дмитрашківський в ефірі загальнонаціонального телемарафону сьогодні, 20 березня.

Крім того, Дмитрашківський наголошує, що керівництву "вагнерівців" зараз доводиться вирішувати проблеми з похованням старих бійців, а не займатися вербуванням нових.

"Наразі основне завдання Пригожина — де ховати його бійців-вагнерівців. У нього щодня гине від 500 до 800 осіб. І вже постало питання з похованням. Тому те, чим хвалиться Пригожин, взагалі не варто брати до уваги. Це звичайний промосковський брехун", — сказав Дмитрашківський.

18 березня засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що до середини травня його ПВК планує поповнитись 30 тисячами найманців. Як він каже, щодня до ПВК приєднуються по 500-800 бойовиків.

Розвідка Британії ще 13 березня повідомила, що ПВК "Вагнер" доведеться зменшити масштаби дій в Україні через втрати. Після заборони на вербування ув'язнених Пригожин, ймовірно, робить ставку на вербувальні пункти в 40 населених пунктах РФ, однак і цього не вистачить для відшкодування втрат.

Українські прикордонники 11 березня ліквідували групу "вагнерівців" у промзоні Бахмута. Снайпери знищили 6 російських найманців.