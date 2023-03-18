Апетити Пригожина: до середини травня ПВК "Вагнер" планує набрати 30 000 новобранців

Глава ПВК "Вагнер" стверджує, що вербує переважно від 500 до 800 осіб на день, а іноді й до 1 200 осіб.

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Російська група найманців "Вагнер" планує набрати майже 30 тисяч нових бійців до середини травня. Про це пише Reuters із посиланням на засновника ПВК Євгена Пригожина.

В аудіоповідомленні в Telegram Пригожин заявив, що рекрутингові центри ПВК "Вагнер", які, за його словами, відкрилися минулого тижня у 42 містах Росії, набирають у середньому 500-800 осіб на день.

"Можливо, через якийсь час ця кількість новобранців може зменшитися. Однак до середини травня ми плануємо, що чисельність бійців збільшиться приблизно на 30 тисяч людей", — сказав Пригожин.

Один із найманців ПВК "Вагнер" Фото: Getty Images

Глава "вагнерівців" стверджує, що вербування йде "краще, ніж він очікував", і що добровольці перебувають у кращій фізичній формі, ніж ув'язнені, яких Пригожин набирав до своєї ПВК раніше.

Зазначається, що Пригожин не надав жодних доказів на підтримку своїх заяв.

Те, що група "Вагнер" шукає десятки тисяч нових бійців, говорить про те, що вона зазнала великих втрат під час війни на території України. Очолюючи зусилля росіян із захоплення Бахмута, яке з літа минулого року перебуває в центрі найтривалішої і кровопролитної битви за рік війни, бойовики ПВК "Вагнер" зазнають тяжких втрат.

ПВК "Вагнер" відома своєю різкою і жорстокою тактикою, а також тим, що мало піклується про життя своїх бійців. Генерал-лейтенант Марк Хертлінг охарактеризував її тактику на сході України як подавання м'яса на м'ясорубку.

Нагадаємо, в Росії посилюють покарання за дискредитацію армії. Закон захищатиме від критики не лише кадрових військових і мобілізованих, але також "добровольців" та найманців ПВК "Вагнер", які допомагають вести війну в Україні.

Також Фокус писав, що наступальний потенціал "вагнерівців" під Бахмутом знизився, наступ ПВК, схоже, наближається до кульмінації.