Аппетиты Пригожина: к середине мая ЧВК "Вагнер" планирует набрать 30 000 новобранцев

Глава ЧВК "Вагнер" утверждает, что вербует в среднем от 500 до 800 человек в день, а иногда и до 1200.

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Российская группа наемников "Вагнер" планирует набрать около 30 тысяч новых бойцов к середине мая. Об этом пишет Reuters со ссылкой на основателя ЧВК Евгения Пригожина.

В аудиосообщении в Telegram Пригожин заявил, что рекрутинговые центры ЧВК "Вагнер", которые, по его словам, открылись на прошлой неделе в 42 городах России, набирают в среднем 500-800 человек в день.

"Возможно, что через какое-то время это количество новобранцев может уменьшиться. Однако к середине мая мы планируем, что численность бойцов увеличится примерно на 30 тысяч человек", — сказал Пригожин.

Один из наемников ЧВК "Вагнер" Фото: Getty Images

Глава "вагнеровцев" утверждает, что вербовка идет "лучше, чем он ожидал", и что добровольцы находятся в лучшей физической форме, чем заключенные, которых Пригожин набирал в свою ЧВК раньше.

Отмечается, впрочем, что Пригожин не представил никаких доказательств в поддержку своих заявлений.

То, что группа "Вагнер" ищет десятки тысяч новых бойцов, говорит о том, что она понесла большие потери в ходе войны на территории Украины. Возглавляя усилия россиян по захвату Бахмута, который с лета прошлого года находится в центре самого продолжительного и кровопролитного сражения за год войны, боевики ЧВК "Вагнер" несут тяжелые потери.

ЧВК "Вагнер" известна своей резкой и жестокой тактикой, а также тем, что мало заботится о жизнях своих бойцов. Генерал-лейтенант Марк Хертлинг охарактеризовал ее тактику на востоке Украины как "подачу мяса на мясорубку".

Напомним, в России ужесточают наказание за дискредитацию армии. Закон будет защищать от критики не только кадровых военных и мобилизованных, но также "добровольцев" и наемников ЧВК "Вагнер", которые помогают вести войну в Украине.

Также Фокус писал, что наступательный потенциал "вагнеровцев" под Бахмутом снизился, наступление ЧВК, похоже, приближается к кульминации.