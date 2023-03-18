Теперь еще и "Вагнер": Путин ужесточил наказание за дискредитацию армии РФ

Закон будет защищать от критики не только кадровых военных и мобилизованных, но также "добровольцев" и наемников ЧВК "Вагнер", которые помогают вести войну в Украине.

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В России ужесточают наказание за дискредитацию армии. Соответствующий указ, подписанный президентом Владимиром Путиным, разместили на государственном портале.

Документ вносит изменения в уже существующую статью 20.3.3 Кодекса об административных правонарушениях и статью 280.3 УК, предусматривающие "дискредитацию" армии, а также статью 207 УК о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ. Отныне наказывать в России будут за информацию не только о кадровых военнослужащих и мобилизованных, но также о всех "добровольческих формированиях", организациях и лицах, помогающих российской армии вести войну в Украине. Таким образом закон будет защищать ЧВК "Вагнер" и других наемников.

После вступление изменений в силу максимальное наказание за "дискредитацию" увеличится с пяти до семи лет лишения свободы. Наказание за распространение "фейков" для обычных граждан увеличили с трех до пяти лет, при этом максимальный срок по статье 207 УК остался неизменным — до 15 лет колонии.

Как отмечает российское издание "Новое время", власти РФ считают "ложью" любые сведения, отличающиеся от сообщений Министерства обороны страны. В частности, дезинформацией признали сообщения об ударах по роддому и драматическому театру в Мариуполе, а также убийствах мирных жителей Украины.

В январе основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин пожаловался, что некоторые СМИ и блогеры "занимаются откровенной дискредитацией добровольцев", и попросил жестко пресекать такие попытки. Вскоре глава Госдумы РФ Вячеслав Володин поручил профильным комитетам подготовить законодательные правки.

16 марта сообщали, что самарского депутата Михаила Абдалкина оштрафовали за дискредитацию армии РФ. Политик демонстративно смотрел послание Владимира Путина Федеральному собранию с лапшой на ушах.

13 марта писали, что на мужчину в Росси завели уголовное дело за анекдот об отступлении ВС РФ из Херсона. Летом жителя Рязани Василия Большакова оштрафовали за нелестные комментарии о войне в Украине, а теперь ему грозит лишение свободы.