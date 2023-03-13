В РФ завели уголовное дело на мужчину за анекдот об отступлении оккупантов из Херсона

Летом 2022 года житель Рязани был оштрафован за комментарии против российской агрессии в Украине, а за повторное нарушение связанное с "дискредитацией" ВС РФ мужчине может грозить до пяти лет лишения свободы.

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Жителя Российской Федерации собираются отдать под суд за "дискредитацию" ВС РФ. Причиной стал анекдот в социальной сети "ВКонтакте" об отступлении российских оккупантов из Херсона, сообщают росСМИ.

Против жителя Рязанской области Василия Большакова возбудили уголовное дело по статье о "повторной дискредитации российской армии" (ст. 280.3 УК). Всему виной публикация в социальной сети, как отметила источнику супруга мужчины.

Это уже повторное "нарушение" со стороны Василия Большакова, ведь летом прошлого года его уже штрафовали за комментарии в интернете, которые якобы "дискредитируют" ВС РФ. Информация об этом хранилась на сайте Касимовского районного суда, который и назначал эту меру наказания, но позже была скрыта.

В средине февраля сотрудники правоохранительных органов РФ пришли домой к семье, повалили мужчину на пол и начали избивать. В ходе обыска был изъят телефон и ноутбук.

На этот раз уголовное дело было возбуждено из-за анекдота, которым поделился мужчина со своими подписчиками и речь в нем шла об отступлении оккупантов из Херсона: "Давненько не читал действительно смешных анекдотов:

— Сергей, а почему мы отступаем от Херсона?

— Володя, так ты же сам приказал освободить Украину от фашистов и нацистов…".

По российскому законодательству статья 280.3 УК предусматривает лишение свободы сроком на пять лет. В ближайшее время по делу мужчины должен состояться суд.

Напомним, 12 марта росСМИ сообщали, что за антивоенный рисунок школьницу в РФ отправили в приют, а ее родителей хотят лишить родительских прав. В приюте не предоставляли никакой информации о состоянии девочки, как отмечали активисты.

1 марта в Госдуме анонсировали ужесточение наказаний за "дискредитацию" ВС РФ. Российские парламентарии предлагают повысить штрафы с максимальных 300 тысяч до пяти миллионов рублей. Согласно новым поправкам, в случае наступления уголовной ответственности, наказание может увеличиться с трех до 15 лет заключения.