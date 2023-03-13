У РФ порушили кримінальну справу на чоловіка за анекдот про відступ окупантів із Херсона

Влітку 2022 року мешканця Рязані оштрафували за коментарі проти російської агресії в Україні, а за повторне порушення пов'язане з "дискредитацією" ЗС РФ чоловікові може загрожувати до п'яти років позбавлення волі.

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Мешканця Російської Федерації збираються віддати під суд за "дискредитацію" ЗС РФ. Причиною став анекдот у соціальній мережі "ВКонтакте" про відступ російських окупантів із Херсона, повідомляють росЗМІ.

Проти жителя Рязанської області Василя Большакова порушили кримінальну справу за статтею про "повторну дискредитацію російської армії" (ст. 280.3 КК). Винна публікація в соціальній мережі, як зазначило джерелу дружина чоловіка.

Це вже повторне "порушення" з боку Василя Большакова, адже влітку минулого року його вже штрафували за коментарі в інтернеті, які буцімто "дискредитують" ЗС РФ. Інформація про це зберігалася на сайті Касимівського районного суду, який і призначав цей захід покарання, але пізніше була прихована.

У середині лютого правоохоронці прийшли додому до сім'ї, повалили чоловіка на підлогу та почали бити. Під час обшуку було вилучено телефон і ноутбук.

Цього разу кримінальну справу було порушено через анекдот, яким поділився чоловік зі своїми підписниками, і йшлося про відступ окупантів із Херсона: "Давненько не читав справді смішних анекдотів:

— Сергію, а чому ми відступаємо від Херсона?

— Володю, то ти ж сам наказав звільнити Україну від фашистів і нацистів…".

За російським законодавством стаття 280.3 КК передбачає позбавлення волі на п'ять років. Найближчим часом у справі чоловіка має відбутися суд.

Нагадаємо, 12 березня росЗМІ повідомляли, що за антивоєнний малюнок школярку в РФ відправили до притулку, а її батьків хочуть позбавити батьківських прав. У притулку не надавали жодної інформації про стан дівчинки, як зазначали активісти.

1 березня в Держдумі анонсували посилення покарань за "дискредитацію" ЗС РФ. Російські парламентарі пропонують підвищити штрафи з максимальних 300 тисяч до п'яти мільйонів рублів. Згідно з новими поправками, у разі настання кримінальної відповідальності, покарання може збільшитися з трьох до 15 років ув'язнення.