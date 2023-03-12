За антивоєнний малюнок дівчинку відправили до притулку: у РФ хочуть позбавити сім'ю батьківських прав

У притулку не надають жодної інформації про стан дівчинки, як зазначають активісти, а найближчими днями відбудеться перше засідання суду.

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У Росії намагаються позбавити батьківських прав сім'ю школярки, яка намалювала антивоєнний малюнок. Про це повідомляють РосЗМІ.

Йдеться про дівчинку Машу Москальову, на яку донесли ще у квітні минулого року. Комісія у справах неповнолітніх подала позов про обмеження у батьківських правах проти батьків із Тули.

Правозахисники стверджують, що 1 березня школярку забрали до притулку, і з того моменту про неї нічого невідомо. Керівництво не надає жодної інформації про її стан.

"На всі питання — ігнор і вимога перестати писати про Машу Москальову. Телефон, який привезли для зв'язку дівчинки з татом, так і не передали", — йдеться у повідомленні у групі підтримки школярки.

Перше засідання у цій справі відбудеться у середу, 15 березня, у Єфремівському міжрайонному суді Тульської області та правозахисники продовжують спроби з'ясувати справжнє місцезнаходження підлітка.

"Зараз наше завдання — змусити відповідати притулок про місцезнаходження Маші і чому вони утримують дівчинку проти її волі і без рішення суду. Пишіть звернення до інстанції, підписуйте петицію, завалюйте скаргами притулку та його директора", — зазначили активісти.

У РФ хочуть позбавити батьківських прав сім'ю за антивоєнний малюнок Фото: "Дождь" У РФ хочуть позбавити батьківських прав сім'ю за антивоєнний малюнок Фото: "Дождь"

Історія Маші Москальової та її сім'ї: що передувало відправці дівчинки до притулку

У квітні 2022 року батька Маші Олексія Москальова викликали до школи та приводом став малюнок його дочки. Там школярка намалювала жінку із прапором України, яка загороджує дитину від російських ракет. У той же день до школи викликали і наряд поліції, де на чоловіка склали протокол про "дискредитацію ЗС РФ".

У відділенні поліції чоловіка катували за допомогою гімну Росії та погрожували відібрати дочку за подібне виховання. Після цього в школі дівчинка не з'являлася, а сім'я взагалі виїхала з міста. На початку березня цього року їх знайшли і чоловіка було затримано.

Нагадаємо, що 1 березня в Держдумі анонсували посилення покарань за "дискредитацію" ЗС РФ. Російські парламентарі пропонують підвищити штрафи із максимальних 300 тисяч до п'яти мільйонів рублів. Згідно з новими поправками, у випадку кримінальної відповідальності, покарання може збільшитися з трьох до 15 років ув'язнення.