За антивоєнний малюнок дівчинку відправили до притулку: у РФ хочуть позбавити сім'ю батьківських прав
У притулку не надають жодної інформації про стан дівчинки, як зазначають активісти, а найближчими днями відбудеться перше засідання суду.
У Росії намагаються позбавити батьківських прав сім'ю школярки, яка намалювала антивоєнний малюнок. Про це повідомляють РосЗМІ.
Йдеться про дівчинку Машу Москальову, на яку донесли ще у квітні минулого року. Комісія у справах неповнолітніх подала позов про обмеження у батьківських правах проти батьків із Тули.
Правозахисники стверджують, що 1 березня школярку забрали до притулку, і з того моменту про неї нічого невідомо. Керівництво не надає жодної інформації про її стан.
"На всі питання — ігнор і вимога перестати писати про Машу Москальову. Телефон, який привезли для зв'язку дівчинки з татом, так і не передали", — йдеться у повідомленні у групі підтримки школярки.
Перше засідання у цій справі відбудеться у середу, 15 березня, у Єфремівському міжрайонному суді Тульської області та правозахисники продовжують спроби з'ясувати справжнє місцезнаходження підлітка.
"Зараз наше завдання — змусити відповідати притулок про місцезнаходження Маші і чому вони утримують дівчинку проти її волі і без рішення суду. Пишіть звернення до інстанції, підписуйте петицію, завалюйте скаргами притулку та його директора", — зазначили активісти.
Історія Маші Москальової та її сім'ї: що передувало відправці дівчинки до притулку
У квітні 2022 року батька Маші Олексія Москальова викликали до школи та приводом став малюнок його дочки. Там школярка намалювала жінку із прапором України, яка загороджує дитину від російських ракет. У той же день до школи викликали і наряд поліції, де на чоловіка склали протокол про "дискредитацію ЗС РФ".
У відділенні поліції чоловіка катували за допомогою гімну Росії та погрожували відібрати дочку за подібне виховання. Після цього в школі дівчинка не з'являлася, а сім'я взагалі виїхала з міста. На початку березня цього року їх знайшли і чоловіка було затримано.
Нагадаємо, що 1 березня в Держдумі анонсували посилення покарань за "дискредитацію" ЗС РФ. Російські парламентарі пропонують підвищити штрафи із максимальних 300 тисяч до п'яти мільйонів рублів. Згідно з новими поправками, у випадку кримінальної відповідальності, покарання може збільшитися з трьох до 15 років ув'язнення.