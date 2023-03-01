Дівчинку відправили до прихистку: у Росії затримали чоловіка за антивоєнний малюнок доньки

Під час обшуку у Олексія Москальова вилучили з дому всі грошові заощадження, а під час допиту тиснули на психіку, включаючи гімн РФ.

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На Тульщині затримали батька російської школярки, яка намалювала антивоєнний малюнок на підтримку України. Про це повідомляють росЗМІ.

Йдеться про мешканця міста Єфремів Тульської області Олексія Москальова. На росіянина написали донос через малюнок його доньки на антивоєнну тематику. Після цього чоловіка було затримано, у нього вдома пройшов обшук, під час якого силовики вилучили усі гроші, повідомляє російський опозиційний політик Марина Литвинович.

"Оскільки раніше Москальов вже залучався за "дискредитацію" армії РФ, проти нього порушили кримінальну справу про повторну "дискредитацію" (стаття 280.3 КК РФ) через антивоєнний пост в "Однокласниках"", — йдеться у повідомленні.

Доньку Москавльова, яка й намалювала антивоєнний малюнок, було відправлено до прихистку міста Єфремів. Через добу Москальова відпустили, він забрав доньку і вони покинули місто.

Як Олексій Москальов та його дочка Маша привернули увагу російських силовиків

У квітні минулого року Олексія Москальова викликали до школи через малюнок його доньки. Маша намалювала жінку, яка стоїть поряд із прапором України та загороджує дитину від російських ракет. До школи приїхали також співробітники служби опіки з поліцією, на чоловіка склали протокол про дискредитацію ЗС РФ.

У відділенні Олексія Москальова допитували паралельно, включаючи гімн РФ. Повідомляється також, що силовики погрожували відібрати у Москальова дочку за нібито неправильне виховання. Після цього дівчинка у школі не з'являлася.

Нагадаємо, що в Держдумі анонсували посилення покарань за "дискредитацію" ЗС РФ. Російські парламентарі пропонують підвищити штрафи із максимальних 300 тисяч до п'яти мільйонів рублів. Згідно з новими поправками, у разі настання кримінальної відповідальності, покарання може збільшитися з трьох до 15 років ув'язнення.

7 лютого у Держдумі РФ запропонували повернути страту для "зрадників батьківщини". Депутат Андрій Колесник вважає, що для громадян, які "працюють проти Росії", мають застосовувати винятковий захід покарання.