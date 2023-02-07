У Держдумі РФ запропонували повернути страту для "зрадників батьківщини"

Депутат Андрій Колесник вважає, що для громадян, які "працюють проти Росії", мають застосовувати винятковий захід покарання.

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Член думського комітету РФ із транспорту й розвитку транспортної інфраструктури Андрій Колесник 6 лютого запропонував скасувати мораторій на страту для тих, хто став "зрадником Росії". В інтерв'ю інтернет-виданню "Подмосковье сегодня" він уточнив — попри на те, що рішення про зняття мораторію ухвалює не Держдума РФ, а суд, багато парламентаріїв до цього схиляються.

У своїх міркуваннях про тих, хто виїхав та критикує Росію і яких Колесник назвав "зрадниками батьківщини", він зізнався, що хоча деякі з них і отримали покарання згідно із законом, особисто він чинив би жорсткіше.

"За зраду цей винятковий захід покарання можна використати… Це особисто моя думка, хоча, можливо, я і висловлю її на парламенті. Якщо людина вчинила якісь тяжкі злочини проти Росії, то й вироки можуть бути інші", — сказав Колесник.

За його словами, ті громадяни, які "працюють проти Росії", ведуть інформаційну війну. А на подібні дії за нинішніх умов потрібно реагувати відповідно.

"Коли людина працює проти Росії, це називається інформаційна війна. У деяких випадках вона серйозніша за зброю. Злі язики страшніші за пістолет… Зараз у нас мораторій на смертну кару, хоча в нашому законодавстві вона існує", — зазначив депутат.

Водночас Голова комітету Ради Федерації з конституційного законодавства Андрій Клішас, коментуючи слова Колесника заявив, що на його міркування не варто звертати уваги.

"Не звертайте уваги. Потік свідомості", — написав сенатор у Telegram-каналі.

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Розмови про відміну в РФ мораторію на страту періодично з'являються в інформаційному полі. Нагадаємо, 29 листопада 2022 року глава російського Конституційного суду Валерій Зорькін заявив, що сам собою "напружений історичний час" не є достатнім приводом для запровадження найвищого заходу покарання. За його словами, щоб змінити ситуацію в цьому питанні в Росії, по суті, потрібно ухвалити нову Конституцію.

Також ми писали, що заступник голови Ради безпеки РФ запропонував "по-тихому усувати зрадників", які не підтримують збройне вторгнення в Україну. Як історичний приклад Медведєв навів події Другої світової війни, коли радянські спецслужби усували неугодних владі громадян.