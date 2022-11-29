"Прапор їм у руки": голова Конституційного суду РФ розповів, як Кремлю повернути страту

За словами Валерія Зорькіна, для запровадження найвищого заходу покарання фактично потрібно ухвалити нову Конституцію країни. Заява глави КС РФ прозвучала у контексті численних закликів російських політиків повернути страту.

Related video

Вихід Російської Федерації з Ради Європи та "напружений історичний час" не є приводом для повернення смертної кари. Про це у вівторок, 29 листопада, заявив голова Конституційного суду РФ Валерій Зорькін, повідомляє агентство "РИА Новости".

Смертна кара, як міра покарання, присутня у Кримінальному кодексі Росії, проте 1999 року Конституційний суд затвердив мораторій її застосування країни.

Виступаючи на Х Всеросійському з'їзді суддів у присутності президента РФ Володимира Путіна, Зорькін зазначив, що скасування мораторію можливе лише у разі зміни положень російської Конституції.

"Не хочу і не можу втручатися у справи політичного рішення, законодавчого рішення, але, напевно, все ж таки треба в цих умовах дійти висновку: тільки зміна Конституції в цих умовах може послужити основою для відновлення смертної кари. Нагадаю, що стаття 20-та належить до 2-го розділу — "Права і свободи людини і громадянина". Справа в тому, що Конституція так побудована, що для того, щоб змінити цю статтю і надати їй іншого змісту, потрібно практично приймати нову Конституцію", — прокоментував Зорькін.

При цьому він уточнив, що якщо російські політики, які вимагають повернення страти, готові до зміни головного документа країни, то "прапор їм до рук".

Глава Конституційного суду також вважає, що скасування мораторію на застосування найвищого заходу покарання стало б "дуже поганим сигналом суспільству".

Виступи за страту в Росії

Як пише видання "Агентство. Новости", заява Зорькіна прозвучала на тлі численних закликів російських політиків повернути смертну кару в Росії.

Одним із найзапекліших агітаторів за відміну мораторію став заступник голови Ради безпеки РФ та експрезидент Дмитро Медведєв. Зокрема, він говорив про те, що треба стратити "диверсантів", які підпалюють військкомати і підривають об'єкти на території Російської Федерації. Російський політик також виступав за вбивство українських військових, яких він вважає "винними" у "розстрілі російських військовополонених".

Спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін також вважає, що смертна кара у воєнний час допустима (нагадаємо, що Росія відмовляється від використання терміну "війна", називаючи агресію проти України "спеціальною воєнною операцією").

Російські пропагандисти на державних телеканалах також неодноразово заявляли про необхідність скасування мораторію.

Так, Володимир Соловйов закликав вбивати "диверсантів, терористів, зрадників та дезертирів". Головред RT Маргарита Симоньян, зі свого боку, зазначала, що проти застосування смертної кари на території Росії, проте не в зоні бойових дій.

Нагадаємо, в Алжирі 49 людей засуджено до страти за вбивство натовпом художника. Місцеві жителі регіону Кабіль звинувачували вбитого чоловіка в причетності до масштабних лісових пожеж, що вирували в країні.

Раніше Фокус писав про те, що в Ірані можуть страчувати 14 тисяч затриманих протестувальників.