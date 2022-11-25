В Алжирі 49 людей засуджені до страти за вбивство натовпом художника

У масштабному судовому процесі брали участь понад 100 підозрюваних. Місцеві жителі регіону Кабіль звинувачували вбитого чоловіка в причетності до масштабних лісових пожеж, що вирували в країні.

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Суд в Алжирі засудив 49 людей до страти за жорстоке вбивство натовпом художника, якого підозрювали в причетності до масштабних лісових пожеж, що вирували в країні в серпні 2021 року. Про це повідомляє видання The Guardian.

Вбивство чоловіка на північному сході Алжиру потрясло країну після того, як у мережі з'явилися зображення процесу. Це сталося невдовзі після лісових пожеж у гірському барберському районі, які забрали життя 90 людей, зокрема рятувальників.

У масштабному судовому процесі брали участь понад 100 підозрюваних у вбивстві художника. Багато хто з них визнаний винним так чи інакше.

49 людей отримали смертний вирок. Однак їм, ймовірно, загрожує довічне ув'язнення, тому що в Алжирі діє мораторій на страту. Ще 38 осіб засуджені до строків від двох до 12 років позбавлення волі.

Під час того, як у серпні 2021 року вирували лісові пожежі, 38-річний художник Бен Ісмаїл написав у Twitter, що вирушить до регіону Кабіль. Він знаходився 320 км від свого будинку, щоб "протягнути руку допомоги нашим друзям" у гасінні пожеж.

Після прибуття до села, яке сильно постраждав від пожеж, деякі місцеві жителі звинуватили його в підпалі, бо він був не з цього району.

Після цього чоловіка вбили біля поліцейської будівлі на головній площі міста. Поліція стверджує, що нападники витягли його з дільниці, де його охороняли. Серед підсудних були троє жінок та чоловік, які завдали ножових поранень по вже не живому тілу, а потім його спалили.

За словами адвоката підозрюваних Хакіма Сахеба, п'ятьох осіб було заочно засуджено як за причетність до вбивства, так і за приналежність до забороненого кабильського сепаратистського руху МАК або його підтримку. Серед них був лідер руху Ферхат М'енні із Франції. Влада Алжиру звинуватила МАК в організації підпалів.

Правозахисники заявили, що визнання отримані під тортурами, і назвали судовий процес політичним маскарадом, щоб затаврувати мешканців Кабілу.

Нагадаємо, 14 листопада в Ірані ухвалили перший смертний вирок протестувальнику. Його влада назвала "ворогом Бога". Ще 20 обвинуваченим може загрожувати страта.

Раніше, 23 вересня повідомлялося, що в Алабамі тюремні працівники не змогли провести страту. Ув'язнений подав прохання на страту за допомогою азотної гіпоксії, а не смертельної ін'єкції, бо боїться голок. Внаслідок розгляду термін смертельного вироку минув.