Не було доступу до вен: в Алабамі тюремні працівники не змогли провести страту

Ув'язнений подав прохання на страту за допомогою азотної гіпоксії, а не смертельної ін'єкції, бо боїться голок. Унаслідок розгляду термін смертельного вироку минув.

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В американському штаті Алабама тюремні працівники не змогли провести страту над ув'язненим, тому що він вимагав у суді умертвити його за допомогою азотної гіпоксії, а не смертельної ін'єкції. Внаслідок пізніх судових розглядів термін його смертельного вироку минув. Про це пише видання The Guardian.

Міллера було засуджено за вбивство трьох людей під час перестрілки в 1999 році.

"Унаслідок браку часу через пізній судовий розгляд страту було скасовано після того, як було встановлено, що доступ до вен засудженого ув'язненого неможливий відповідно до нашого протоколу до закінчення терміну смертного вироку", — сказав комісар в'язниці Алабами Джон Хемм.

Журналісти зазначають, що перервана спроба вбити Міллера є другою невдалою карою в американському штаті за останні місяці.

Аналіз організації юристів Reprieve US показав, що у липні тюремні працівники провели страту над Джо Натаном Джеймсом. Однак установка смертельної крапельниці зайняла 3,5 години і була болісною.

"Влада Алабами катувала Джо Натана Джеймса до смерті більше трьох годин, намагаючись встановити крапельницю, а потім приховала це. Замість того щоб зробити паузу і розслідувати, як їхні дії призвели до того, що, можливо, це була найтриваліша страта в історії нашої країни, вони за кілька тижнів поспішно доставили Алана Міллера в камеру смертників і спробували вбити його потай", — заявили правозахисники.

Повідомляється, що спроба страти Алана Міллера відбулася через кілька годин після того, як Верховний суд США скасував відстрочку, яка перешкоджає страті.

Федеральний суддя призупинив страту після того, як представники від штату Алабама заявили, що не готові використати азотну гіпоксію для страти Міллера. Він просив використати азот, а не смертельну ін'єкцію, бо боїться голок.

Міллер показав, що чотири роки тому він подав документи щодо вибору методу страти, що є правом в Алабамі.

Нагадаємо, 18 травня у Білорусі повернули смертну кару за замах на скоєння актів тероризму. Крім того, найвищий захід покарання передбачено за умисне вбивство за обтяжуючих обставин.

У 2021 році в США запровадили тимчасовий мораторій на страти. Співробітникам генпрокуратури доручено оцінити ризик страждань та болю при використанні пентобарбіталу.