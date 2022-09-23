Не было доступа к венам: в Алабаме тюремные работники не смогли провести смертную казнь

Заключенный подал прошение на казнь с помощью азотной гипоксии, а не смертельной инъекции, потому что боится игл. В результате разбирательств срок смертельного приговора истек.

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В американском штате Алабама тюремные работники не смогли провести смертную казнь над заключенным, потому что он потребовал в суде умертвить его с помощью азотной гипоксии, а не смертельной инъекции. В результате поздних судебных разбирательств срок его смертельного приговора истек. Об этом пишет издание The Guardian.

Миллер был осужден за убийство трех человек во время перестрелки в 1999 году.

"Из-за нехватки времени из-за позднего судебного разбирательства казнь была отменена после того, как было установлено, что доступ к венам осужденного заключенного невозможен в соответствии с нашим протоколом до истечения срока смертного приговора", — сказал комиссар тюрьмы Алабамы Джон Хэмм.

Журналисты отмечают, что прерванная попытка убить Миллера является второй неудачной казнью в американском штате за последние месяцы.

Анализ организации юристов Reprieve US показал, что в июле тюремные работники провели смертную казнь над Джо Натаном Джеймсом. Однако установка смертельной капельницы заняла 3,5 часа и была мучительной.

"Власти Алабамы пытали Джо Натана Джеймса до смерти более трех часов, пытаясь установить капельницу, а затем скрыли это. Вместо того чтобы сделать паузу и расследовать, как их действия привели к тому, что, возможно, это была самая продолжительная казнь в истории нашей страны, они спустя несколько недель поспешно доставили Алана Миллера в камеру смертников и попытались убить его втайне", — заявили правозащитники.

Сообщается, что попытка казни Алана Миллера произошла через несколько часов после того, как Верховный суд США отменил отсрочку, препятствующую его казни.

Федеральный судья приостановил казнь после того, как представители от штата Алабама заявили, что не готовы использовать азотную гипоксию для казни Миллера. Он просил использовать азот, а не смертельную инъекцию, потому что боится игл.

Миллер показал, что четыре года назад он подал документы на выбор метода казни, что является правом в Алабаме.

Напомним, 18 мая в Беларуси вернули смертную казнь за покушение на совершение актов терроризма. Кроме того, высшая мера наказание предусмотрена за умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах.

В 2021 году в США ввели временный мораторий на смертные казни. Сотрудникам генпрокуратуры поручено оценить риск страданий и боли при использовании пентобарбитала.