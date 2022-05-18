Расстрельная статья. В Беларуси вводят смертную казнь за покушение на терроризм

Новая редакция Уголовного кодекса Беларуси также предусматривает высшую меру наказания за умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах.

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Президент Беларуси Александр Лукашенко 18 мая подписал проект закона, который вносит изменения в Уголовный кодекс страны. Документ предусматривает высшую меру наказания — расстрел, за покушение на совершение актов терроризма, сообщает белорусская редакция "Радио Свобода".

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Поправки в Уголовный кодекс вступают в силу через 10 дней после официального опубликования, то есть с 29 мая 2022 года. Согласно новой редакции статьи 59 Уголовного кодекса (Смертная казнь) исключительная мера наказания предусмотрена не только за содеянный акт терроризма, но и за "покушение на терроризм".

Теперь смертный приговор в Беларуси допускается за преступления по:

части 2 ст. 1214 (Акт терроризма в отношении представителя иностранного государства или международной организации);

части 3 ст. 126 (Международный терроризм);

части 3 ст. 289 (Акт терроризма, совершенный с применением атомной энергии, радиоактивных веществ, ядерных материалов, токсичных, химических или биологических веществ);

части 2 ст. 359 (Убийство государственного или общественного деятеля, совершенное в связи с его государственной или общественной деятельностью).

Кроме того, новая редакция УК Беларуси предусматривает высшую меру за умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах.

Общественная реакция

Правозащитный центр "Вясна" и общественная кампания "Правозащитники против смертной казни" негативно отреагировали на подписанный Лукашенко законопроект, выступив с соответствующим обращением. В нем говорится, что мировое сообщество после окончания Второй мировой войны переосмыслило ценность человеческой жизни и отношение к смертной казни, как к высшей мере наказания.

Организация напомнила, что 140 государств из 192 отменили практику смертной казни на законодательном уровне. Однако Беларусь ежегодно применяет высшую меру наказания, причем несмотря на взятые обязательства перед ОБСЕ "предоставлять общественности информацию относительно применения смертной казни", все приговоры по расстрельной статье власти страны держат в засекреченном виде.

"Беларусь является последней страной в Европе и на пост-советском пространстве, ежегодно применяющей смертную казнь в отношении своих граждан", — говорится в совместном заявлении.

Напомним, что парламент Беларуси одобрили законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс, расширяющий применение смертной казни в стране. По мнению главы Комиссии по законодательству Сергея Сивца, изменения в Уголовный кодекс вызваны необходимостью усиления общественной безопасности в условиях повышения градуса террористических угроз.

Председатель Конституционного суда Российской Федерации Валерий Зорькин не исключает возможность возродить практику смертной казни в стране. По его словам, до тех пор, пока существуют умышленные убийства, актуальность высшей меры наказания всегда будет иметь место.