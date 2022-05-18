Розстрільна стаття. В Білорусі вводять смертну кару за замах на тероризм

Нова редакція Кримінального кодексу Білорусі також передбачає найвищу міру покарання за умисне вбивство за обтяжливих обставин.

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Президент Білорусі Олександр Лукашенко 18 травня підписав проєкт закону, що вносить зміни до Кримінального кодексу країни. Документ передбачає найвищу міру покарання — розстріл за замах на вчинення актів тероризму, повідомляє білоруська редакція "Радіо Свобода".

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Поправки до Кримінального кодексу набирають чинності через 10 днів після офіційного опублікування, тобто з 29 травня 2022 року. Відповідно до нової редакції статті 59 Кримінального кодексу (Смертна кара) винятковий захід передбачена не лише за скоєний акт тероризму, а й за "замах на тероризм".

Тепер смертний вирок у Білорусі допускають за злочини за:

частиною 2 ст. 1214 (Акт тероризму щодо представника іноземної держави чи міжнародної організації);

частиною 3 ст. 126 (Міжнародний тероризм);

частиною 3 ст. 289 (Акт тероризму, вчинений із застосуванням атомної енергії, радіоактивних речовин, ядерних матеріалів, токсичних, хімічних чи біологічних речовин);

частиною 2 ст. 359 (Вбивство державного чи громадського діяча, скоєне у зв'язку з його державною чи громадською діяльністю).

Крім того, нова редакція КК Білорусі передбачає вищу міру за умисне вбивство за обтяжливих обставин.

Суспільна реакція

Правозахисний центр "Вясна" та громадська кампанія "Правозахисники проти смертної кари" негативно відреагували на підписаний Лукашенком законопроєкт, виступивши з відповідним зверненням. У ньому йдеться про те, що світова спільнота після закінчення Другої світової війни переосмислила цінність людського життя і ставлення до смертної кари, як до найвищої міри покарання.

Організація нагадала, що 140 держав зі 192 скасували практику смертної кари на законодавчому рівні. Однак Білорусь щороку застосовує найвищий захід покарання, причому попри взяті зобов'язання перед ОБСЄ "надавати громадськості інформацію щодо застосування смертної кари", всі вироки за розстрільною статтею влада країни тримає в засекреченому вигляді.

"Білорусь є останньою країною в Європі та на пострадянському просторі, яка щороку застосовує смертну кару щодо своїх громадян", — йдеться у спільній заяві.

Нагадаємо, що парламент Білорусі схвалили законопроєкт про внесення змін до Кримінального кодексу, який розширює застосування страти в країні. На думку голови Комісії із законодавства Сергія Сівця, зміни до Кримінального кодексу спричинені необхідністю посилення громадської безпеки в умовах підвищення градуса терористичних загроз.

Голова Конституційного суду Російської Федерації Валерій Зорькін не відкидає можливості відродити практику смертної кари в країні. За його словами, доки існують навмисні вбивства, актуальність найвищого заходу покарання завжди буде.